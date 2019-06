Trotz Annäherung: Playstation & Xbox bleiben strikt getrennt

Vor wenigen Wochen kündigten Sony und Microsoft überraschend ihre Zusammenarbeit an. Im Zentrum der Kooperation steht die Weiterentwicklung von Cloud-Technologie und KI. Im Anschluss daran stand die Frage im Raum, ob sich diese Annäherung auch auf die Konsolen der beiden Konkurrenten auswirken könnte.

Die kurze Antwort: Nein. Das hat der CEO von Sony Interactive Entertainment Jim Ryan bekannt gegeben. In einem Interview mit der Financial Times fand der klare Worte gegen eine zukünftige Verschmelzung von Playstation und Xbox (via Comicbook).

"Soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit, mit der die Playstation- und Xbox-Plattformen verbunden werden. Die beiden Plattformen bleiben separat für sich, mit ihren eigenen Identitäten, Marken und Fans."

Ihr solltet also in absehbarer Zeit keine großen Veränderungen erwarten, was die Konkurrenz der beiden Konsolen betrifft. Zumindest nicht für die PS5 und Xbox Scarlett.

Dazu passt auch die Information, dass die Playstation-Sparte von Sony zumindest teilweise gar nichts von der Kooperation mit Microsoft gewusst haben soll.

Wie geht es mit Playstation und Xbox weiter?

Zur PS5 sind bereits einige Details von Sony bekannt gegeben worden. Neben Abwärtskompatibilität zur PS4 und PSVR soll vor allem eine neue SSD-Festplatte dafür sorgen, dass Ladezeiten nahezu aussterben. Davon abgesehen spricht Sony von 8K-Auflösungen und Ray Tracing-Technologie.

Es gibt noch keinen Release-Termin für die PS5. Dieses Jahr erscheint sie mit Sicherheit nicht mehr. Die meisten Erwartungen liegen daher auf 2020.

Die nächste Xbox ist zur Zeit ein etwas größeres Geheimnis. Neben einigen Gerüchten gibt es nur wenig handfeste Infos, allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass wir schon in wenigen Tagen mehr dazu erfahren.

Microsoft hat für die E3 2019 ein volles Programm versprochen. Womöglich geht es in der Pressekonferenz auch um die nächste(n) Konsole(n).