Detektiv Conan-Fans mussten 15 Jahre warten, ehe zwei Charaktere zusammen kamen - und selbst danach war weiter Geduld gefragt

Anime-Fans von Detektiv Conan müssen mit einer Engelsgeduld ausgestattet sein, um Fortschritte in der Handlung zu erleben. Nicht nur das Mysterium der "Schwarzen Organisation" ziert sich seit der ersten Folge vor über 30 Jahren mit Enthüllungen, auch der Beziehungsverlauf zwischen den Charakteren zieht sich gerne mal wie Kaugummi in die Länge.
Das beste Beispiel hierfür dürfte das Verhältnis zwischen Shinichi Kudo und Ran Mori sein: Bis wir endlich ein Liebesgeständnis sehen konnten, dauerte es satte 15 Jahre. Fast ebenso lange benötigten die beiden im Anschluss, ihre Beziehung "offiziell" zu machen.
Das große Finale im London-Fall
Die Schlüsselszene ereignete sich in Detektiv Conan-Folge 621 "Holmes Offenbarung - 0 is Start" aus dem sechsteiligen London-Fall, der zwischen dem 21. Mai und dem 21. Juni 2011 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.
- In der Handlung reisten Conan, Ran und Kogoro nach London, nachdem sie eine Katze gefunden hatten, die dem Mitglied der britischen Königsfamilie Diana Kingstone gehört.
- Durch zwei Pillen von Ai Haibara konnte Conan vorübergehend seine eigentliche Identität als Shinichi Kudo annehmen.
- Während des London-Aufenthalts wurde Shinichi in einen Bombenfall verwickelt, der mit einem Tennismatch der Spielerin Minerva Glass zusammenhing.
Parallel zur Kriminalhandlung entwickelte sich der vorläufige Höhepunkt einer lebhaften Diskussion zwischen Shinichi und Ran. Shinichi konnte trotz seiner detektivischen Fähigkeiten nicht schlussfolgern, welche Gefühle sie für ihn hat, weshalb Ran auch ein Tennis-Wortspiel von Minerva bemühte.
"Love" steht im Tennis nämlich für die Zahl Null - daraus folgerte Minerva das englische Wort für die Liebe auch in Sachen Romantik "Nichts" bedeutet. Dieser Einschätzung folgte Shinichi nicht und erklärte:
Love ist "Zero"? Das ich nicht lache! Zero ist der Anfang von allem! Wenn wir uns niemals davon entfernen, würde nie etwas entstehen und nichts wäre zu verwirklichen.
Die Antwort ließ weitere Jahre auf sich warten
Obwohl Shinichi sein Geständnis aussprach, blieb Rans Antwort zunächst aus - zumindest zeigte uns Schöpfer Gosho Aoyama diese nicht sofort. Fans mussten stattdessen weitere 306 Episoden warten, bis Ran in den Episoden 927 und 928 während der Klassenfahrt nach Kyoto endlich mit einem Kuss antwortete.
