Vor 28 Jahren belebte dieser Titel ein gesamtes Genre wieder, heute zählen die Nachfolger zu den besten Rollenspielen aller Zeiten: Habt ihr es gespielt?

Auch heute zählen Rollenspiele noch zu den beliebtesten Genres überhaupt und mit Kingdom Come: Deliverance 2 und Clair Obscur: Expedition 33 haben wir erst kürzlich richtige Genre-Leckerbissen serviert bekommen. Tatsächlich war das aber nicht immer so, denn Mitte der 1990er Jahre ebbte das zuvor sehr große Interesse an Rollenspielen ab.



Das führte dazu, dass sich einige vorher im Genre aktive Studios und Publisher umorientierten und sich in anderen Bereichen ausprobierten. Dadurch lagen vorher oft genutzte Lizenzen brach.

Das damalige Interplay nutzte diese Chance und sicherte sich die Rechte an den Forgotten Realms. Kurze Zeit später und einigen Branchen-Veteranen zum Dank, entstand dann der Klassiker, über den wir heute reden wollen.

Dessen Name sollten die meisten von euch spätestens seit 2023 kennen – denn da erschient der dritte Teil des Franchises und eines der besten Rollenspiele aller Zeiten.

Wie Baldur's Gate eine neue Ära der Rollenspiele einleitete

Richtig, die Rede ist natürlich von Baldur's Gate. Der Rollenspiel-Meilenstein erschien 1998 und legte damals das Fundament für eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die weit über das eigene Franchise hinausging.

Zuständig für die Entwicklung war das damals noch recht unbekannte Bioware, das in der Folge zu einem der beliebtesten Rollenspiel-Studios der Welt wurde und auch mit anderen Marken wie Dragon Age oder Mass Effekt viele Spieler*innen begeisterte.

Mitverantwortlich für den großen Erfolg des Spiels waren neben der D&D-Lizenz die für damalige Verhältnisse sehr schicke Grafik und die tolle Bedienbarkeit. Aber auch die spannende Geschichte, rund um das Erbe des Gottes Bhaal, sowie das dynamische Echtzeitkampfsystem, wurden sehr gut aufgenommen.

Wenige Monate später erschien mit Legenden der Schwertküste ein Addon für Baldur's Gate, bevor dann im Jahr 2000 mit Schatten von Amn der Nachfolger erschien, der bis heute immer dann genannt wird, wenn über fantastische und einflussreiche Rollenspiele gesprochen wird.

Wiederum ein Jahr später erschien dann die Erweiterung Thron des Bhaal und brachte die Geschichte, die einst in Kerzenburg von Teil 1 begonnen hatte, zum Abschluss.

Durch den Erfolg von Baldur's Gate blühte das gesamte Genre wieder auf und die Engine des Spiels wurde in Folge für zahlreiche andere Spiele genutzt. So entstanden etwa Icewind Dale und später Icewind Dale 2 oder aber das erzählerische Meisterwerk Planescape: Torment.

2012 wurden einige davon, inklusive Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 dann als Enhanced Edition neu aufgelegt und für aktuelle Systeme portiert. Wer also heute noch Lust hat, in die Klassiker hineinzuschauen, kann das neben dem PC auch auf Xbox, PS4, Nintendo Switch und sogar mobilen Geräten machen.

Zuvor gab es auf den Konsolen aber auch schon ein eigenes Spin-Off: 2001 erschien mit Dark Alliance ein Ableger, der sich vor allem auf actionreiche Kämpfe konzentrierte und ebenfalls sehr gut ankam. 2004 folgte dann ein zweiter Teil, bevor 2021 ein Reboot dazu erschien, das allerdings nicht besonders erfolgreich war.

Nach dem Ende der Erzählung in Thron des Bhaal in 2001 wurde es abseits von Ablegern und Enhanced Edition ruhig um das Franchise. Bioware wurde einige Zeit später von EA aufgekauft und entwickelte mit Dragon Age eine neue Fantasy-Reihe, die nicht mehr in der Vergessenen Reichen spielt.

Es sollte einige Jahre dauern, bis Larian 2019 bekannt gab, dass sie an Baldur's Gate 3 arbeiten. Das Studio, dass zuvor mit den Divinity-Spielen und insbesondere Divinity: Original Sin 2 für Aufsehen sorgte, einigte sich mit dem Rechteinhaber Wizards of the Coast und entwickelte in den Folgejahren, den Rollenspiel-Hit, der 2023 zum Spiel des Jahres gewählt wurde und für viele das beste Rollenspiel aller Zeiten ist.

