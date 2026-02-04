Fallout: Was ist mit dem Rest der Welt passiert? Diese Hinweise gibt es

Die Fans fragen sich schon lange: Was ist mit den Ländern abseits der USA in Fallout geschehen? Auch wenn Bethesda die Informationen vage hält, gibt's einige Hinweise.

Die erfolgreiche Fallout-Serie hat viele Fans der Reihe erneut, sowie viele Neueinsteiger*innen zum ersten Mal den Spielen gelockt. In den über 20 Jahren seit dem Release des ersten Teils sind einige Spiele erschienen, welche die Welt und die Geschichte von Fallout erweitert haben. Da ist es kein Wunder, dass Fans stundenlang in den fiktiven Geschichtsbüchern versinken können.

Was ist eigentlich mit dem Rest der Welt geschehen?

Diese Frage interessierte viele aus der Fallout-Community. Viele Fans haben im Internet die Frage bereits gestellt und andere haben ganze Theorie-Beiträge oder -Videos zu dem Thema verfasst. Wie auch der YouTuber "yaboiii", der sich in seinen Videos mit der Fallout-Lore beschäftigt. Auch er hat sich die Frage gestellt, was mit den Ländern abseits der USA geschehen sein könnte.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

Wir fassen seine Erkenntnisse kurz für euch zusammen, raten aber dennoch zu seinem Video, wenn ihr einen tieferen Einblick wollt. Aber Achtung: Nicht Alles basiert auf Fakten, manche Aussagen beruhen lediglich auf Theorien. Das kündigt "yaboiii" in der Regel aber an. Bethesda hält die Informationen absichtlich vage.

Das ist außerhalb von den USA nach dem großen Krieg geschehen

Das benachbarte Kanada wird ebenfalls unter den Atombombenangriffen auf die USA gelitten haben, weswegen es dort wahrscheinlich ähnlich aussieht. Dasselbe gilt für Mexiko, wobei ein nuklearer Angriff auf Mexiko-Stadt bestätigt wurde. Das Land ist von der Katastrophe schwer getroffen worden und wird seit dem großen Krieg von Raider-Gangs und Nachtpirschern überrannt.

Auch Südamerika, Australien und Afrika werden unter den Folgen der Atombombenangriffe gelitten haben. "yaboiii" vermutet, dass die beiden weniger schlimm getroffen wurden. Über Europa ist immerhin ein bisschen mehr bekannt. Vor dem großen Krieg befanden sich die Vereinigten Staaten von Europa im Ressourcen-Krieg mit dem Nahen Osten und haben extrem darunter gelitten.

Der Charakter Allistair Tenpenny aus Fallout 3 stammt von den UK und ist in die USA ausgewandert. Dies lässt vermuten, dass es nicht besonders gut um die UK steht, aber immerhin Transporte zwischen unterschiedlichen Ländern noch irgendwie möglich sind.

Die USA hat Russland vor dem großen Krieg als ähnlich schlimme Bedrohung wie China gesehen. Über Letzteres ist auch etwas mehr bekannt, vor allem weil der Konflikt zwischen China und den USA zum Atomkrieg geführt haben soll. Vor dem großen Krieg hat China einige Länder in Asien annektiert und eine beachtliche militärische Kraft vorgewiesen. Einem bestimmten General begegnen wir sogar in einem alten, chinesischen U-Boot.

Weiter hat sich China auch durch seine herausragenden Fähigkeiten in der Spionage ausgezeichnet, in denen sie den USA sogar überlegen waren. Durch den Konflikt mit den USA wird China ähnlich hart getroffen worden sein.

Welche Theorien oder Fakten kennt ihr zu den anderen Ländern in Fallout?