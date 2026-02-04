"Was ist da passiert?": Dragon Ball-Fans vergleichen den Bizeps von Son Goku über die Jahrzehnte hinweg und stellen einen Trend fest

Als Super-Saiyajin war Son Goku so muskelbepackt wie noch nie - wie Fans feststellen, sollte er diese Höhen später auch nur noch selten erreichen. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Über Jahrzehnte hinweg begleiten Dragon Ball-Fans die Reise von Son Goku, die ihn inzwischen durch ganze Multiversen führt. Die Anfänge als kleines Kind sind inzwischen 40 Jahre her; seitdem hat sich der Saiyajin zu einem muskelbepackten Kraftpaket entwickelt - oder?

Denn wie Fans in sozialen Medien feststellen, hat sich zwischen Dragon Ball Z und Dragon Ball Super so einiges am Körperbau von Son Goku getan: Seine Ober- und Unterarme sehen in einigen Perspektiven aktuell deutlich schmächtiger als gewohnt aus.

"Er ist halt älter geworden"

Auslöser für die Diskussion ist ein Beitrag auf der X von "DragonBallBLK", in dem eine Collage von Son Gokus linkem Oberarm über verschiedene Serien hinweg zu sehen ist.

Offensichtlich werden Gokus Arme in fortschreitender Reihenfolge immer dünner, weshalb der X-Beitrag schlicht mit: "Was ist mit Goku passiert?" bezeichnet wird.

Ganz so extrem wie in den letzten beiden Bildern der Collage ist es nicht, wie "carthusdojo" feststellt: In Dragon Ball Daima und Broly - aus diesen beiden Werken stammen die Screenshots - hat Goku tatsächlich etwas mehr Muskelmasse. Die editierten Bilder ändern aber nichts an der grundsätzlichen Entwicklung, dass Gokus Oberarme immer mehr etwas an Muskeln verlieren.

Innerhalb der Community-Diskussion gibt es verschiedene Meinungen zu dieser Entwicklung. Die einfachste Erklärung folgt von "zzzlloollzzz": "Muskelmasse schwindet schlicht mit dem Alter"; auch Goku kann demzufolge den Lauf der Zeit nicht aufhalten. Dem gegenüber steht allerdings das Argument, dass Saiyajins erst mit 80 Lebensjahren erste Zeichen der Alterung aufweisen, dafür dann umso schneller altern.

Eine weitere Meinung ist etwas älter - die Diskussion rund um das unterschiedliche Aussehen von Goku ist schließlich nicht neu - und sieht den Grund in unterschiedlichen Trainingsmethoden.

Der Anime-YouTuber "JaxBlade" nimmt die Veränderung in Gokus Trainingsstil als Ursache für den deutlichen "schlankeren" Körperbau - weg vom kraftorientierten Bodybuilding hin zu athletischeren, kampfsportbasierten Trainingsmethoden.

Tatsächlich gibt es zu diesem Thema auch offizielle Aussagen seitens der Köpfe hinter Dragon Ball. Charakter-Designer Tadayoshi Yamamuro hatte (via Kanzenshuu) ursprünglich eine deutlich muskulösere Version des Super Saiyajin God geplant. Schöpfer Akira Toriyama verwarf diese Entwürfe jedoch und entschied sich für eine schlanke, fast drahtige Erscheinung.

Yûsuke Watanabe, der Drehbuchautor des Films "Dragon Ball Z: Kampf der Götter", erklärte (via Togetter) diesen Sinneswandel mit dem verheerenden Erdbeben in Japan 2011: So hatte Toriyama die ursprüngliche, als "Macho" konzipierte SSJG-Form verworfen, um das logisch daraus folgende "Ausmaß an Zerstörung" einzudämmen.

