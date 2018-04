Detroit: Become Human - Kostenlose Demo jetzt im PS Store erhältlich

Mit Detroit: Become Human erscheint am 25. Mai 2018 Quantic Dreams neues Abenteuer, das uns nach Heavy Rain und Beyond: Two Souls in die nahe Zukunft entführt. Wer den dystopischen Neo Noir-Thriller vor dem Release testen möchte, erhält nun die Gelegenheit dazu.

Detroit: Become Human-Demo im PlayStation Store

Ab sofort findet ihr im PS Store eine kostenlose Demo zu Detroit: Become Human. Die Testversion lässt uns die allererste Szene des Spiels, Hostage, spielen.

Wer die Demo herunterladen möchte, benötigt keine PS Plus-Mitgliedschaft, muss aber 3GB auf seiner PS4-Festplatte freiräumen.

Detroit erreicht Gold-Status

Auf dem PlayStation Blog hat Sony außerdem verkündet, dass Detroit: Become Human den Goldstatus erreicht hat. Das Action-Adventure, mit dem David Cage und Co auf vier Jahre Entwicklungszeit zurückblicken können, sollte damit pünktlich am 25. Mai exklusiv für die PS4 erscheinen.

Was ist Detroit für ein Spiel?

Detroit: Become Human ist ein filmisches Action Adventure im Stil von Heavy Rain. Im Jahr 2038 schlüpfen wir in die Rollen der drei Androiden Kara, Connor und Markus, die ein Eigenleben entwickeln und sich gegen ihre menschlichen Herren auflehnen.

Im Laufe der Story werden immer wieder Entscheidungen von uns abverlangt, mit denen wir den Handlungsverlauf beeinflussen können. Unseren Ersteindruck könnt ihr in unserer Preview nachlesen.