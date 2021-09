Detroit: Become Human hatte ursprünglich 4 Protagonisten - und das war ein 'dickes' Problem für Sony

Leaker Tom Henderson bringt neue Details von der Zusammenarbeit zwischen Sony und Quantic Dream ans Licht. Der Publisher und das Studio hatten einen Deal über drei Spiele, den das Playstation-Team scheinbar möglichst schnell hinter sich bringen wollte, nachdem David Cage und seine Kollegen mit mehr als fragwürdigen Ideen zu den Charakteren und der Story von Detroit: Become Human um die Ecke kamen.

Wir sollten in Detroit: Become Human eine Prostituierte spielen

In der finalen Version von Detroit: Become Human gibt es drei Protagonist*innen, die wir steuern können: Kara, Connor und Markus. Wenn es nach Studio-Chef David Cage und seinem Autoren-Team gegangen wäre, hätten wir laut Henderson wohl noch einen vierten Charakter gesteuert: Eine Prostituierte.

Detroit: Become Human hatte ursprünglich vier Protagonisten, und die vierte war eine "Android-Nutte" mit blonden Haaren und großen Brüsten... Ich mache keine Scherze.

Es lässt sich leicht erkennen, warum Sony ein Problem mit dieser Figur und den daran angelehnten Szenarien hatte. Zwar wurde dieser fragwürdige Charakter aus dem Spiel gestrichen, doch Sony wollte den Exklusiv-Deal mit QD im Anschluss möglichst schnell beenden, so Henderson.

Quantic Dream steht in keinem guten Licht: Bringt man diese Gerüchte mit den anderen Geschichten über das Studio und Chef David Cage zusammen, ergibt sich kein schönes Bild. Zuletzt klagten QD und Cage gegen Berichte über die toxische Firmenstruktur. Während des Prozesses fielen Cage und ein Kollege mit absurden Aussagen auf. Bereits 2018 verlor das Unternehmen einen ähnlichen Fall.

Daran arbeitet Quantic Dream jetzt

Nach dem Release von Detroit: Become Human gingen Sony und Quantic Dream bekanntlich getrennte Wege. Einige Titel des Studios erschienen inzwischen für den PC und zukünftige Projekte werden vermutlich Multi-Plattform sein.

Star Wars-Spiel von Quantic Dream: Laut Henderson arbeitete das Studio bereits unter Sony an einem Sci-Fi-Spiel mit Open-World. Dabei kam es allerdings zu Problemen und das Projekt wurde auf Wunsch von Sony durch Detroit: Become Human ersetzt.

Aktuelle Gerüchte gehen davon aus, dass QD momentan an einem Spiel im Star-Wars-Universum arbeitet. Ob sich einige Aspekte aus dem gecancelten Sony-Projekt darin wiederfinden, ist derzeit noch ungeklärt. Tatsächlich verwundert es, dass Disney ihre vielleicht wertvollste Marke nach all diesen Vorfällen in die Hände von David Cage und Quantic Dream gibt.