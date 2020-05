Detroit Become Human 2? Bald Infos zu neuen Projekten, laut Entwickler

Nachdem es speziell im vergangenen Jahr abseits der PC-Version von Detroit Become Human eher still um Entwickler Quantic Dream war, meldetet sich David Cage Anfang 2020 mit Neujahrsgrüßen zurück und versprach "viele Überraschungen" für die kommenden Monate. Nach einer aktuellen Aussage wissen wir jetzt, dass es bis zu konkreten Ankündigungen nicht mehr lang ist.

In einem Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal des Entwicklers sprachen Cage und Mitarbeiter Guillaume de Fondaumiere jetzt über die Zukunft des Studios. Zwar wurden während des Gesprächs keine handfesten Ankündigungen besprochen, gesagt wurde aber, dass Quantic Dream aktuell an "vielen aufregenden neuen Projekten arbeite".

Soweit nichts Neues, spannend ist aber, dass laut Cage schon "bald" Neuigkeiten enthüllt werden sollen. (via Gamingbolt)

Zunächst dürfen bei den kommenden Ankündigungen nicht nur PlayStation-Spieler gespannt sein. Seit Anfang 2019 gehört das Studio nicht mehr zu den First Party-Entwicklern Sonys. Multiplatttformspiele, die auch für Xbox und Switch erscheinen, sind daher sehr wahrscheinlich.

Ein Cross Gen-Projekt? Gut möglich ist auch, dass Quantic Dreams zukünftiges Projekt sowohl für die aktuelle als auch für die kommende Konsolengeneration erscheint, ähnlich Assassin's Creed Valhalla.

Doch die wichtigste Frage ist natürlich, welche Projekte enthüllt werden. Und hier gibt es nach einem Tweet von Cage aus dem Januar eindeutige Hinweise:

"And in 2020 more than ever: be deviant"