6 Jahre später: Dieses PS4-Spiel ist immer noch eines der grafisch besten PS-Games überhaupt, sagen Fans

Viele Fans wünschen sich ein Spin-off mit Hank und Connor aus Detroit: Become Human.

Jede neue Konsolengeneration kitzelt das technisch bestmögliche aus den Videospielen heraus. Doch obwohl die PS5 schon seit vier Jahren auf dem Markt ist, finden viele Fans, dass ein Titel der Vorgängergeneration optisch zu einem der besten Spiele zählt. Detroit: Become Human, das bisher erfolgreichste Spiel von Entwickler Quantic Dream, hat zu dieser Zeit neue Maßstäbe gesetzt.

Detroit: Become Human ist grafisch auf Top-Niveau

Was ist an Detroit: Become Human so besonders? Neben der Story und dem Gameplay sind vor allem die wunderschön inszenierten Schauplätze und die real wirkenden Charaktere das Highlight von Detroit: Become Human. Dank Motion-Technologie sehen die Figuren echten Menschen zum Verwechseln ähnlich.

Die Charaktere haben Falten und einen Glanz in den Augen. Außerdem können wir jedes einzelne Haar erkennen. In einem reddit-Thread zeigt ein User, wie beeindruckend das Spiel immer noch aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In die Umgebung wird viel Liebe zum Detail gesteckt. Die Wohnungen im Spiel sehen dank vieler Kleinigkeiten belebt aus und das Lichtspiel wirkt wie aus der Realität. David Cage, President bei Quantic Dream, sah schon damals Raytracing statt 8K-Auflösung als das nächste große Ding.

Kein Wunder also, dass Detroit: Become Human auch noch nach sechs Jahren die Fans begeistert. In den Kommentaren schreiben viele User, was sie am Spiel so mögen.

Was halten Fans von dem Titel? Viele finden, dass das Spiel grafisch zu einem der besten Titel zählt. Und das, obwohl es ein PS4-Spiel ist. Ein User wünscht sich, dass Detroit: Become Human für die PS5 erscheint. Das Spiel könnte davon sogar profitieren, weil das Motion Capturing in 60 fps aufgenommen sein soll.

Bei dem Nachfolger sind sich die User uneinig: Sie sollen entweder einen direkten Nachfolger oder ein Spin-off, dass sich nur mit Hank und Connor befasst.

Ein Trailer zeigt, woran Quantic Dream als Nächstes arbeitet:

2:49 Star Wars Eclipse - Storylastiges Action-Adventure in der High Republic-Ära angekündigt

Daran arbeitet Quantic Dream gerade

Was macht Quantic Dream als Nächstes? Der Ersteller des Threads ist traurig, dass Quantic Dream kein einziges Spiel mehr veröffentlicht hat, seit es Sony verlassen hat. Viele Fans wünschen sich einen Nachfolger von Detroit: Become Human, doch vorher arbeitet das Entwicklerstudio an einem anderen Titel.

Quantic Dream arbeitet nämlich an Star Wars: Eclipse. Das Spiel soll komplett anders werden als ihre vorherigen Titel. Allerdings könnte es aufgrund von Personalmangel noch bis 2028 dauern, bis das Spiel veröffentlicht wird. Erst dann kann sich das Team wieder einem Projekt wie einem möglichen Nachfolger von Detroit: Become Human widmen.

Was für ein Spiel würdet ihr euch von Quantic Dream wünschen?