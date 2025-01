Der deutsche One Piece-Manga hatte direkt am Anfang einen fetten Spoiler zu einem der wichtigsten Charaktere der Serie, der aber erst später Sinn ergibt

Da staunt selbst Monkey D. Ruffy aus One Piece nicht schlecht: Im ersten deutschen Manga-Band war ein Spoiler!

Monkey D. Ruffy heißt nicht umsonst so. Das D. in seinem Namen hat eine wichtige Bedeutung, die allerdings immer noch nicht vollständig enthüllt wurde. Aber mittlerweile wissen wir auf jeden Fall schon deutlich mehr darüber, als es noch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des ersten One Piece-Mangas auf Deutsch der Fall war. Im ersten übersetzten Band versteckte sich aus heutiger Sicht ein ziemlich dicker Spoiler, der aber mittlerweile schon längst korrigiert wurde.

ACHTUNG, es folgen One Piece-Spoiler!

One Piece: Der Manga hat in Deutschland direkt in Band 1 einen dicken, fetten Spoiler enthalten, der mittlerweile korrigiert wurde

Darum geht's: Der Piratenkönig Gold Roger spielt direkt zum Beginn von One Piece eine entscheidende Rolle. Auf den Fahndungsplakaten wird sein Name Gold Roger geschrieben und im Original-Manga auch.

Erst viel später erfahren wir, dass er eigentlich Gol D. Roger heißt. Was eine Verbindung mit Protagonist Monkey D. Ruffy verdeutlicht, von der zu diesem Zeitpunkt noch kein Fan etwas wissen konnte.

Im ersten deutschen Manga-Band wurde der Name allerdings gleich zu Anfang schon als Gol D. Roger ausgeschrieben, was natürlich einen massiven Fauxpas darstellt, zumindest aus heutiger Perspektive.

Damals dürfte das zum Glück niemandem aufgefallen sein und dass es sich dabei überhaupt um einen Spoiler gehandelt hat, konnte ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch noch keiner wissen. Selbstverständlich wurde das Ganze in neueren Auflagen korrigiert, der Fehler befindet sich mittlerweile nicht mehr im ersten Band, wenn ihr ihn heute neu kauft.

Wer für das Malheur verantwortlich zeichnet, weiß mittlerweile nicht einmal mehr der Carlsen-Verlag selbst. Fest steht nur, dass die langjährige Übersetzerin des One Piece-Mangas Antje Bockel nichts damit zu tun hat. Ihr könnt euch hier ein spannendes Interview mit ihr ansehen. Darin geht es zwar nicht darum, aber in den Kommentaren wird auch der kleine Fehler aus Band 1 besprochen.

Was es mit dem D. im Namen auf sich hat, könnt ihr hier in diesem GamePro-Beitrag nachlesen. Noch mehr Anime-News findet ihr hier in der Übersicht:

In der Serie ist übrigens genau dasselbe passiert: Die Netflix-Serie hat genau denselben Fehler gemacht, und zwar in den deutschsprachigen Untertiteln zur ersten Folge. Dort wurde Gol D. Roger direkt zu Beginn ebenfalls mit seinem richtigen Namen ausgeschrieben, obwohl der noch unbekannt gewesen sein müsste. Aber auch hier wurde der Fehler mittlerweile wieder ausgebügelt und die Untertitel sind angepasst worden.

Wie schlimm findet ihr diesen kleinen Schreibfehler? Was steckt eurer Meinung nach hinter dem D?