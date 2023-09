One Piece: Was bedeutet das D. in Monkey D. Ruffys Namen eigentlich?

Ruffys D. im Namen hat eine besondere Bedeutung.

Nicht nur auf dem Steckbrief von Ruffy wird es deutlich, der Kapitän der Strohhut-Piraten stellt sich auch gerne selbst mit ganzem Namen vor: Monkey D. Ruffy. Doch hinter seinem zweiten Namen, der nur mit einem mysteriösen D. angedeutet wird, steckt mehr, als es zunächst scheint.

Wir geben euch eine Erklärung, was es mit dem Buchstaben auf sich hat und wieso er bei gleich mehreren Personen vorkommt.

Achtung, Spoiler: Bei dem Thema kommen wir nicht ohne Spoiler aus. Wir stufen den Text in den aktuellen Stand der Netflix-Serie, des Anime und Manga ein, sodass ihr selbst entscheiden könnt, wie weit ihr lesen wollt. . Alle, die beispielsweise die Netflix-Serie bis zum Ende geschaut haben, können also beruhigt den ersten Abschnitt lesen.

Diese Erklärung liefert die Netflix-Serie

Während der Netflix-Serie wird enthüllt, dass Marine-Vizeadmiral Garp der Großvater von Ruffy ist. Sein voller Name lautet Monkey D. Garp. Er ist der zweite Charakter, dessen mittlerer Name ebenfalls mit einem D. beginnt.

An sich ist das nichts Ungewöhnliches, schließlich könnte es sich hierbei nur um einen Zufall handeln. Dank des Animes und Mangas wissen wir aber, dass mehr dahintersteckt. Mehr verrät die Netflix-Serie zum mysteriösen D. bislang aber nicht.

Das verrät der Anime über das mysteriöse D.

Im Laufe der Zeit kommt heraus, dass es noch weitere Personen mit einem D. im Namen gibt. Allerdings gehören sie nicht wie Ruffy und Garp zur gleichen Familie, sondern reichen von fiesen Bösewichten bis hin zu engen Verbündeten.

Alle Charaktere, die bis zum aktuellen Stand des Animes (Episode 1076) mit einem D. im Namen vorgestellt werden, sind Folgende:

Gol D. Roger

Hawar D. Sauro

Marshall D. Teach

Monkey D. Dragon

Monkey D. Garp

Monkey D. Ruffy

Puma D. Ace

Puma D. Rouge

Rocks D. Xebec

Trafalgar D. Water Law

Die erste Information erhalten wir aus einem Gespräch zwischen Dr. Kuleha und Dalton. Sie erzählt, dass „der Wille des D.“ tatsächlich weiterleben würde, als sie Ruffy begegnete.

Whitebeard greift später diese Information auf und erklärt, dass eine komplette Familie mit dem D. im Namen zwar ausgelöscht werden könne, die Flamme aber weiterleben würde.

Während des Dressrosa-Arcs enthüllt Trafalgar Law, dass auch er das D. im Namen trägt. Er fügt hinzu, dass das D. mit Sicherheit wieder einen Sturm auslösen würde.

Laws vollständiger Name lautet Trafalgar D. Water Law.

Alle Personen, die ein D. im Namen tragen, haben also eine wichtige Bedeutung. Während des Animes erfahren wir, dass die ursprünglichen Träger des D. mit den Gründern der Weltregierung verfeindet waren.

Die Weltaristokraten, also die Nachfahren der Gründer*innen der Weltregierung, fürchten sich deshalb vor allen Personen, die ein D. im Namen tragen. Unter ihnen gelten die Träger des D. als „die natürlichen Feinde Gottes“, als die sich die Weltaristokraten selbst sehen.

Niemand aus dem Personenkreis weiß, was das D. in seinem Namen bedeutet. Das Wissen ist mit den Jahrhunderten verloren gegangen. Nur Gol D. Roger wusste es, doch er hat das Geheimnis mit ins Grab genommen.

Das gibt der Manga zum D. preis

Im Manga wird eine weitere Familie enthüllt, die ebenfalls das D. in sich trägt. Dazu zählt eine Person, die wir bereits relativ am Anfang von One Piece kennengelernt haben: Nefeltari D. Vivi.

Zwei weitere Personen, die ebenfalls zur Familie gehören, sind Vivis Vater Kobra und ihre Vorfahrin Lily. Lily war eine der 20 Gründer*innen der Weltregierung vor 800 Jahren, doch sie wandte sich von diesen aus bislang ungeklärten Gründen ab.

Vivi trägt ebenfalls ein D. im Namen.

Im bzw. Imu, der Anführer der Weltregierung, fürchtet sich vor dem Personenkreis mit dem mysteriösen D. im Namen. Als Kobra ihm offenbart, dass seine Familie das D. im Namen trägt, attackiert er ihn.

Imu bestätigt ebenfalls, dass Personen mit einem D. im Namen zu den Feinden der Weltregierung zählen, die sich während des Verlorenen Jahrhunderts gebildet haben.

Sie war mit dafür verantwortlich, dass die Porneglyphen den Weg in die Welt fanden. Dabei handelt es sich um würfelförmige Objekte, die Texte zum Verlorenen Jahrhundert enthalten, die die Weltregierung um jeden Preis unter Verschluss halten will.

Wollt ihr noch mehr zum Verlorenen Jahrhundert wissen, schaut hier rein:

Selbst im Manga ist also immer noch nicht abschließend erklärt, was der Wille des D. genau ist. Da die Story von One Piece so langsam dem Ende entgegen steuert, könnte Schöpfer Eiichiro Oda aber schon bald das Geheimnis rund um das D. auflösen.

