Deutscher Youtuber knackt Rekord für den schnellsten Monitor der Welt - es ist ein 22 Jahre alter Röhrenbildschirm

Der Finger zeigt es schon an: Es geht mit den Hertz-Zahlen WEIT nach oben! (Bildquelle: RetroGamingBase / Youtube)

LCD-Monitore über 200 Hertz sind keine Seltenheit mehr, einige schaffen es derzeit sogar schon auf über 500 Hertz. Einem deutschen YouTuber ist aber ein kleines Kunststück gelungen: Er hat einen 22 Jahre alten Monitor auf 700 Hertz gebracht! Darauf zocken wollen wir aber nicht unbedingt...

CRT-Monitor erreicht mit DisplayPort-Adapter schwindelerregend hohe Hertz-Zahlen

Der Youtuber RetroGamingBase hat eine ziemlich große Liebe für alte Spiele und mindestens genauso alte Hardware. Ein 22 Jahre alter CRT-Bildschirm von iiyama aus dem Jahr 2002 hat es ihm dabei besonders angetan.

Diesen hat er über einen VGA zu Display-Adapter an einen Windows 11-PC angeschlossen und entdeckt, dass bei der Signalübertragung unzählige Auflösungen und Bildwiederholraten möglich sind. Wenig später startete er dann die ersten Versuche und zockte The Witcher 3 in 250 Hertz.

Allerdings bei in einer Auflösung von 640 x 400 Pixeln, weshalb etliche Bildverbesserungen notwendig waren, um die zahlreichen Grafik-Details überhaupt noch voneinander trennen zu können.

Mit Super Sampling und Co. ist die Bildqualität eigentlich ziemlich gut. (Bildquelle: RetroGamingBase / Youtube)

Später folgten Experimente mit 500 Hertz, schlussendlich ist der Technik-YouTuber, der in den Kommentaren auch noch einmal bestätigt Deutscher zu sein, bei 700 Hertz angekommen und liegt damit weit vor den schnellsten kommerziell angebotenen Monitoren:

Wohlgemerkt bei einer Auflösung von 320 x 120 Pixeln. Darauf problemlos zocken ist nicht drin, es werden nur noch ein paar gequetschte Teile von der Windows-Oberfläche angezeigt, genau wie von den Display-Informationen des Monitors selbst.

Dennoch: Eine neue Bestmarke ist gesetzt!

Wie hat der Bastler das geschafft?

Hardware-Modifikationen hat RetroGamingBase für seine Versuche nicht vorgenommen. Das wird wohl auch in Zukunft nicht passieren, da er auf keinen Fall die Funktionalität des optimal erhaltenen Monitors riskieren möchte.

Stattdessen wurde der Bildschirm mittels einer benutzerdefinierten Auflösung in der Nvidia-Systemsteuerung übertaktet. Wichtig war dabei, die horizontale Bildwiederholrate nicht zu überschreiten.

Diese limitiert bei Röhrenmonitoren die vertikale Bildwiederholrate (also letztendlich die typische Hertz-Angabe) in Kombination mit der Auflösung. Bei seinem Vision Master Pro512 waren maximal 136 kHz drin, ansonsten würde kein Bild mehr angezeigt werden.

Mit 320 x 120 Pixeln in 700 Hertz ist das gerade so noch gelungen.

Ist der Monitor wirklich das schnellste Display der Welt?

RetroGamingBase hält derzeit den Rekord für den schnellsten Monitor, der chinesische TV-Hersteller TCL – beziehungsweise dessen Tochterfirma TCL CSOT – hat im Mai 2024 jedoch einen 4K-Gaming-Monitor gezeigt, der 1.000 Hertz packen soll (via PRAD).

Unabhängig getestet werden konnte das Gerät bis dato nicht und es wäre schon eine unglaubliche Marke, da bisherige Monitore mit 400 Hertz oder mehr größtenteils für 1080p oder maximal 1440p konzipiert sind.

Wir sind daher gespannt, ob noch in diesem Jahr ein kommerziell erhältlicher Monitor den 700 Hertz-Rekord einstellen kann.

