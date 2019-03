Devil May Cry 5 - Wie weit bin ich? Alle Missionen in der Übersicht

In Devil May Cry 5 schickt euch Capcom mit den drei Dämonenjägern Nero, V und Date nach Red Grave City, die vom mächtigen Dämon Urizen und einem gigantischen Baum malträtiert wird.

DMC5 vertraut dabei auf das klassische Serien-Gameplay, ihr heizt euren Feinden also mit einer Mischung aus Nah- und Fernkampfangriffen ein und versucht, möglichst lange Kombos zu vollführen.

Kern des Spiels ist der Story-Modus, in dem ihr nacheinander in die Rollen der drei Hauptcharaktere schlüpft und unterschiedliche Missionen absolviert. Dafür kämpft ihr euch euch durch mehrere, recht lineare Level und macht am Ende meist einem Bossgegner den Garaus.

Spielzeit und Kapitelzahl von Devil May Cry 5

Für einen Durchgang von Devil May Cry könnt ihr ungefähr 12 bis 15 Stunden einplanen. Insgesamt gibt es 20 Kapitel, die ihr natürlich beliebig wiederholen könnt, um die bestmögliche Wertung einzusacken. Für Langzeitmotivation sorgen zudem insgesamt sechs Schwierigkeitsgrade.

Nachfolgend haben wir alle Missionen, deren Namen sowie die darin spielbaren Charaktere aufgelistet. So bekommt ihr einen Überblick, wo ihr euch ungefähr im Spiel befindet und wie viele Missionen euch noch bevorstehen.

Devil May Cry 5: Alle Missionen im Überblick

Missions-Nummer Missions-Name Spielbarer Charakter 1 Nero Nero 2 Qliphoth Nero 3 Fliegender Jäger Nero 4 V V 5 Teufelsschwert Sparda V 6 Stahlwirkung Nero 7 Geschlossene Front Nero oder V 8 Dämonenkönig Nero 9 Ursprung V 10 Erwachen Dante 11 Ursache Dante 12 Yamato Dante 13 Drei Krieger Nero, Dante oder V 14 Scheidepunkt: V V 15 Scheidepunkt: Nero Nero 16 Scheidepunkt: Dante Dante 17 Brüder Dante 18 Rückkehr Dante 19 Vergil Dante 20 Wahre Kraft Nero

Devil May Cry ist für die PS4, die Xbox One und den PC erhältlich. Alles weitere zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test.