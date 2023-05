Blizzard bestätigt: Diablo 4 könnt ihr in Deutschland nicht ohne Abo spielen

Um Diablo 4 in Deutschland zu spielen, benötigt ihr auf Konsolen ein Abo.

Bereits rund um die Open Beta von Diablo 4 gab es reichlich Verwirrung, ob zum Spielen des "Always on"-RPGs in Deutschland ein Abo nötig ist – oder eben nicht. Um das Thema endgültig zu klären, haben wir bei Blizzard nachgefragt und eine finale Antwort erhalten, die offensichtlich erscheint, viele von euch aber nicht gefallen wird:

Ihr benötigt definitiv auf PS4/PS5 eine PS Plus Essential-Mitgliedschaft, respektive auf Xbox One/Xbox Series X/S ein Xbox Live Gold-Abo beziehungsweise den Xbox Game Pass Ultimate. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr solo die Kampagne spielt oder euch im Koop mit Anderen zusammenschließt.

Blizzard-Aussage sorgt für Verwirrung

Zuletzt ist das Thema rund um eine Abo-Pflicht für Diablo 4 durch einen Tweet von Blizzard-Entwickler Adam Fletcher hochgekocht, der folgendes Statement abgab: "Ihr könnt ohne Abo spielen, für Mechaniken wie den Chat, Koop und PVP ist jedoch eine Mitgliedschaft nötig"

Aussage gilt nicht für Deutschland: Hierzulande ticken die Uhren jedoch anders, was beispielsweise mit Blick auf Free2Play-Spiele oder Betas mit einer USK-Einstufung "ab 16 Jahren" aufwärts auf PS4 und PS5 nicht verwundert. Hier dient das PS Plus-Abo zur Altersverifizierung.

Diablo 4 ist ein reines Online-Spiel, für das ihr PS Plus Essential benötigt.

Die Aussage im Microsoft Store lässt Raum für Interpretation.

Für weiteren Grund zur Verwirrung sorgen zudem die Aussagen in den jeweiligen Stores von Sony und Microsoft. Während im PS Store deutlich der Vermerk zu finden ist, dass für Online-Spiele ein PS Plus-Abo benötigt wird, ist der Vermerk im Microsoft Store weniger deutlich. Hier steht lediglich, dass für den Online-Multiplayer ein Abo benötigt wird.

Diablo 4 ist auch solo ein Multiplayer-Spiel

Haken an der Sache ist jedoch, dass Diablo 4 samt seinem MMO-Ansatz und der Shared World selbst dann als Multiplayer-Spiel betrachtet wird, wenn ihr euch solo durch Sanktuario schnetzelt. Und hier kommen wir abschließend noch auf das offizielle deutsche Statement von Blizzard zurück, das wie folgt lautet:

Die Spieler*innen in Deutschland benötigen ein PS+ Abo bzw. ein Games With Gold Abo (oder den Game Pass Ultimate), um Diablo IV auf den entsprechenden Konsolen spielen zu können.

Wer also bis zuletzt gehofft hatte, um ein Online-Abo herumzukommen, hat in Deutschland lediglich eine Option: die PC-Version. Wollt ihr euch generell informieren, wie gut die finale Version von Diablo 4 im GamePro-Test abgeschnitten hat, hier entlang:

Keine zwei Abos für Couch-Koop

Etwas Entwarnung in Sachen Abo-Pflicht können wir euch jedoch noch geben. Plant ihr Diablo 4 im Couch-Koop zu spielen, benötigt ihr zwar je Spieler*in einen Battle.net-Account, jedoch kein zweites PS Plus-Abo beziehungsweise keine zweite Xbox Live Gold-Mitgliedschaft.

Diablo 4 startet am 02. Juni um 1 Uhr nachts in den Early Access, ehe das Spiel am 06. Juni für Käufer und Käuferinnen der Standard-Version freigeschaltet wird.

Hattet ihr bereits mit der Abopflicht für Diablo 4 in Deutschland gerechnet, oder wurdet ihr gerade ein wenig überrumpelt?