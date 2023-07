In Diablo 4 könnt ihr bald auch Platinum verdienen, aber nicht genug für den nächsten Battle Pass.

In weniger als einer Woche startet die erste Season in Diablo 4. Neben neuen Inhalten geht dann auch der Battle Pass an den Start, mit dem ihr Boni und kosmetische Items für eure Charaktere verdienen könnt. Auch die Premium-Währung Platinum könnt ihr hier ergattern – allerdings weniger als in vergleichbaren Spielen mit Battle Pass.

Diablo 4: 'gratis'-Platinum reicht nicht für die nächste Season

Wer vergleichbare Spiele mit Battle Pass kennt, – wie etwa die Call of Duty-Reihe von Activision – ist mit dem Prinzip der Premium-Währung bereits vertraut. Die lässt sich mit Echtgeld kaufen oder direkt im Battle Pass selbst freispielen, um damit Käufe im Spiel zu tätigen.

Im Falle von CoD etwa könnt ihr sogar genug Währung freispielen, um direkt den nächsten Battle Pass zu kaufen. Der Zeitaufwand ist im Austausch natürlich auch enorm, immerhin müsst ihr alle Stufen des aktuellen Battle Pass beenden.

Bei Diablo 4 wird das allerdings anders sein.

Im Interview mit Forbes haben Game Director Joe Shelly und General Manager Rod Fergusson auch über den Battle Pass gesprochen. Demnach können wir dort auch die Premium-Währung Platinum verdienen. Allerdings kommt dabei pro Season nicht genug zusammen, um den nächsten Battle Pass "komplett" damit zu kaufen.

Neben dem kostenlosen Battle Pass bietet das Spiel auch zwei kostenpflichtige Stufen:

Immerhin verfällt die Platin-Währung nicht, sondern wir können sie uns auch aufsparen, um später damit Dinge im Shop zu kaufen. Ohnehin soll es in der ersten Season noch nicht so viele Inhalte geben, wie wir in Zukunft erwarten können:

"Wenn wir sagen, dass der Launch von Diablo 4 dank Live-Service der Anfang und nicht das Ende ist, sollten Leute das auch beim Season Pass bedenken. [...] Die Realität ist, dass ist die erste Season, die wir zusammengestellt haben, während wir Diablo 4 gleichzeitig ausgeliefert haben. Mit Blick darauf, wo wir hingehen können, ist das erst der Anfang unserer Season-Reise." Rod Fergusson

Storyinhalte sind gratis und sofort verfügbar

Für alle, die kein Geld ausgeben wollen, gibt es aber auch einige positive Aspekte aus der neuen Season. Alle neuen Inhalte sind nämlich gratis: Dazu gehört die neue Saisonreise samt sieben Kapiteln, neue Mechaniken und der kostenlose Teil des Battle Passes. Nur die kosmetischen Items der kostenpflichtigen Battle Pass-Stufen müsst ihr erwerben.

Außerdem sind alle Missionen und Storyelemente bereits ab Tag 1 verfügbar, es wird also nichts erst im Verlauf der Season freigeschaltet. Dafür solltet ihr aber auch keine riesige Geschichte erwarten, es handelt sich dabei eher um eine Missionsreihe.

