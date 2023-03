Diablo 4: Welche Klasse in den Betas ist euer Favorit?

In der Early Access-Beta könnt ihr noch nicht alle Klassen spielen. Das geht erst nächste Woche.

Endlich ist es so weit - zumindest für alle, die vorbestellt haben, denn die dürfen sich schon seit gestern auf PS4, PS5, Xbox One, Series X/S oder PC durch die höllische Diablo 4-Welt schnetzeln. In der Early Access-Beta sind erst mal nur drei Klassen spielbar.

Am Wochenende drauf dürfen dann alle in der offenen Beta loslegen und dann sind auch die kompletten fünf Klassen verfügbar. Wir wollen dieses Wochenende aber schon mal eure Meinung hören.

Welche der fünf Diablo 4-Klassen ist für euch die beste?

Dieses Wochenende könnt ihr zwar erst mal nur Barbar*in, Zauberer/Zauberin oder Jäger*in spielen, aber vielleicht habt ihr euch ja trotzdem schon Druide/Druidin oder Totenbeschwörer*in ausgeguckt. Die beiden Klassen könnt ihr dann im offenen Beta-Wochenende zusätzlich testen.

Wie euch die Klassen letztendlich im neuen Spiel gefallen, muss sich natürlich dann noch zeigen. Heute fragen wir nach euren Ersteindrücken. Ganz neue Klassen bringt Diablo 4 nicht mit und daher habt ihr eure Stammklasse vielleicht sowieso schon längst gefunden.

Ihr nehmt euren Fortschritt von diesem Wochenende übrigens ins offene Beta-Wochenende mit. Blizzard empfiehlt euch allerdings, weitere Klassen auszuprobieren, sobald ihr mit einem Charakter Level 25 erreicht habt. Insgesamt zehn Charaktere könnt ihr in den Betas pro Battle.net-Account erstellen.

Ist die Testphase aber vorbei, werden sie alle gelöscht. In finalen Spiel müsst ihr also ab dem 6. Juni noch mal von vorne anfangen. Die Beta dient wirklich nur zum Ausprobieren.

Wir möchten mehr über eure Erfahrungen wissen: Verratet uns gerne in den Kommentaren, ob ihr eine Klasse aus früheren Teilen vermisst, ob ihr euch auch ohne die Beta schon auf eine Klasse eingeschossen habt oder ob ihr überrascht wart, wie sich die eine oder andere spielt.