Diablo 4-Community entdeckt massiven Exploit, der an der Bildschirm-Breite hängt

Mit Lilith, der Haupt-Antagonistin in Diablo 4, ist nicht zu scherzen. Ein weiter Bildschirm macht das Spiel aber einfacher.

Die Diablo 4-Beta geht in die zweite Runde: Am Wochenende startet die große Open Beta-Phase für alle – nicht nur für Vorbesteller*innen. Das heißt unter anderem auch, dass ihr versuchen könnt, euch entscheidende Vorteile zu sichern: Wer nämlich einen Ultrawide-TV oder -Monitor am PC benutzt, kann einige Fähigkeiten sehr viel besser ausnutzen.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Diablo-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier.

Diablo 4-Beta gibt allen mit breiteren TVs oder Monitoren eindeutige Vorteile

Darum geht's: Während des ersten Beta-Wochenendes von Diablo 4 wurde herausgefunden, dass einige Fähigkeiten an den sichtbaren Bereich gekoppelt sind. Das heißt, dass ihr mit einem Ultrawide-Monitor auch gleichzeitig eine höhere Reichweite haben oder Feinden besser entkommen könnt.

Das sind die Vorteile: Wer am PC und mit einem extrabreiten Monitor (oder zwei Bildschirmen nebeneinander) spielt, kann sich deutlich weiter teleportieren. Aber das war noch nicht alles:

Teleportieren : Die entsprechende Fähigkeit befördert euch deutlich längere Strecken, was sehr praktisch sein kann, um Hindernisse zu überwinden oder Gegnern zu entkommen.

: Die entsprechende Fähigkeit befördert euch deutlich längere Strecken, was sehr praktisch sein kann, um Hindernisse zu überwinden oder Gegnern zu entkommen. Beschwören : Ihr könnt zum Beispiel eine Hydra in sehr viel weiterer Entfernung spawnen lassen. So lassen sich Gegner aus sicherer Entfernung nerven, sogar von hinter einem Wald.

: Ihr könnt zum Beispiel eine Hydra in sehr viel weiterer Entfernung spawnen lassen. So lassen sich Gegner aus sicherer Entfernung nerven, sogar von hinter einem Wald. Schaden: Einige Gegner verursachen normalerweise schon Schaden, wenn ihr sie noch gar nicht seht. Mit Ultrawide-Monitor könnt ihr also aus der Schadenszone entkommen, ohne aber nicht.

Solche massiven Unterschiede können natürlich über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ob das wirklich so funktionieren soll, bleibt fraglich. Hier könnt ihr euch das Ganze schön anschaulich präsentiert im Video ansehen:

Nur in der Beta? Bisher war Diablo 4 nur in der Vorabzugangsbeta spielbar. Die offene Beta-Phase für alle findet jetzt am kommenden Wochenende statt. Darin wird es wohl noch funktionieren, die Patch Notes zum aktuellen Updates sagen jedenfalls nichts gegenteiliges. Wir gehen aber davon aus, dass der Exploit rund um die Widescreen-Bildschirme im fertigen Spiel so nicht mehr enthalten sein dürfte.

Nur am PC: Darüber hinaus funktioniert das Ganze auch nur am PC mit entsprechend breiten Monitoren oder TVs. Auf den Konsolen wie PS5 und Xbox Series S/X wird die Ultrawide-Darstellung generell nicht unterstützt, auch wenn ihr einen entsprechenden TV besitzen solltet.

Auf was für einem Setup spielt ihr Diablo 4 und die Beta? Würdet ihr so einen Widescreen-Exploit einfach im Spiel lassen oder muss das eurer Meinung nach gefixt werden?