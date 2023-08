'Ich kann den Heiltrank nicht finden!': Blinder Diablo 4-Fan besiegt Lilith, obwohl ihm das Spiel Steine in den Weg legt

Ein Diablo 4-Spieler hat Lilith nur mithilfe von Geräuschen erlegt.

Diablo 4 bietet eine beachtliche Auswahl an Accessibility-Optionen, die das Spiel für mehr Leute zugänglich macht. Ganz perfekt sind die Funktionen aber natürlich auch nicht, wie ein blinder Spieler zeigt, der Endboss Lilith nur anhand von Geräuschen bekämpft. Aber genau deshalb ist das Ganze auch eine so beachtliche Leistung und wird von der Community gefeiert.

'Ich kann den Heiltrank nicht finden!': Blinder Diablo 4-Fan schlägt Lilith zum ersten Mal

Streamer Ross Minor ist ein blinder Accessibility-Berater, der jetzt frisch die Kampagne von Diablo 4 beendet hat. Geholfen hat ihm dabei nicht nur die Twitch-Community, sondern auch der Screenreader des Spiels. Der liest nicht nur alle Menüs im Spiel vor, sondern sagt auch an, wenn ihn einen Gegner anvisiert.

Gerade bei Bossen ist der Screenreader aber manchmal ein zweischneidiges Schwert: Hier gibt es wohl ein Problem, dank dem Bosse nicht ausgelesen werden, wenn Spieler*innen sie anvisieren. Der Streamer vermutet, dass dadurch verhindert werden soll, dass die Bosse von Bots erlegt werden.

Entsprechend macht das den Bosskampf gegen Lilith auch nochmal um einiges fordernder. Im Stream fragt Minor mehrmals, ob er gerade überhaupt Lilith oder einen ihrer Minions angreife, ehe er lernt, sie anhand ihrer Geräusche zu erkennen.

Ähnlich ist es bei Heiltränken. Zwar kann der Streamer hören, wenn sie droppen, sie allerdings später auf dem Schlachtfeld wiederzufinden, ist gar nicht so leicht. Entsprechend braucht es auch einige Versuche, ehe er Lilith legen kann – aber so oder so ist der Sieg eine beachtliche Leistung und der adrenalingeladendste Bosskampf, den wir seit einer Weile gesehen haben!

Hier könnt ihr euch seinen Sieg im Video selbst anschauen. Der Screenreader ist übrigens nicht zu hören, damit ihr von den Audiosignalen nicht zugespammt werdet:

Ein wenig Unterstützung bekommt der Streamer übrigens auch von seinem Chat, der ihn vorab über die verschiedenen Phasen des Bosskampfes aufklärt, einfach anfeuert oder Fragen beantwortet, wenn die Audio-Hinweise nicht eindeutig genug sind.

Trotz einiger Probleme mit dem Screenreader hat Minor in seinem Accessibility-Review zu Diablo 4 aber auch viel Lob für die Funktion übrig: "Es ist der beste Screenreader, den es bis heute in einem Spiel gibt."

Von seinem Blindenhund hat der Streamer übrigens keine Hilfe bekommen, wie er scherzend zum Abschluss erklärt. Das nächste Ziel dürfte dann wohl Uber-Lilith sein.