Diablo 4: Blizzard widerspricht Fan-Theorie zum Thema Loot-Drops

Elias fragt sich, wo er wohl den besten Loot herbekommt.

Das Thema Loot-Drops kann besonders unter Diablo 4-Hardcore-Fans schnell mal zu einer echten Wissenschaft werden. Wer seinen Build bis ins letzte Detail optimieren will, braucht dazu eben die feinste Ausrüstung.

Einige Community-Mitglieder entwickeln Theorien und machen Testläufe, um rauszufinden, wie, wo und unter welchen Umständen Gegner die begehrtesten Gegenstände fallenlassen. So kam auch eine Annahme zustande, die aber laut Blizzard komplett falsch ist.

Fans glaubten, geheimen Faktor für Loot-Drops gefunden zu haben

Auf Reddit gibt User Exciting Truck49984 ein Gerücht wieder, das wohl vorher in anderen Kreisen die Runde gemacht hat, die Rede ist im Beitrag explizit von einem asiatischen Server:

Gerücht: Deine Droprate [wird] beeinflusst von Gegenständen, die du bereits in deinem Stash hast.

Der Redditor führt dazu aus, das Spiel scanne, ob sich Legendarys oder mächtige Gegenstände mit einem Level ab 800 im Inventar oder Stash befinden. Danach richte sich dann, was Spieler*innen in Dungeons abstauben könnten. Beziehungsweise: Wer bereits starke Items habe, würde diese auch weiterhin finden.

So habe es einen Vorteil gebracht, mächtige Gegenstände auf neue Charaktere zu übertragen. Das hätten Testläufe gezeigt, beziehungsweise auch andere Fans bestätigen können.

Blizzard meldet sich selbst zu Wort

Die Theorie wird daraufhin in den Kommentaren diskutiert. Schließlich meldet sich auch Blizzard, beziehungsweise Global Community Development Director Adam Fletcher, zu Wort. Seine Antwort auf den langen Beitrag fällt äußerst simpel aus:

Das stimmt nicht. Dropraten werden nicht von Items beeinflusst, die du in deinem Stash oder Inventar hast.

Fletchers Aussage ergibt Sinn, denn die Droprate für wertvolle Items an bereits im Besitz befindliche Gegenstände zu binden, wäre in der Tat eine seltsame Mechanik. Spekulationen über versteckte Zusammenhänge gibt es trotzdem gerade in Loot-basierten Spielen häufig.

Was sagt ihr: Seid ihr auch schon mal über diese Fan-Theorie gestolpert und habt selbst darüber nachgedacht oder sogar Versuche gemacht?