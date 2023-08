'Das hab ich nicht erwartet' - Diablo 4-Fan findet auf die harte Tour heraus, dass der Butcher auch im Bosskampf spawnen kann

Ein Reddit-User berichtet von einer gar nicht so netten Überraschung in Diablo 4.

Meist lassen wir uns in Diablo 4 ganz bewusst auf Bosskämpfe ein. Wo uns diese erwarten, ist nämlich ziemlich gut vorhersehbar - mit einer Ausnahme: Der Butcher überrennt uns zufällig und meist gerade dann, wenn wir ihn am wenigsten brauchen können. Dass wir aber zumindest vor dem Mistkerl sicher sind, wenn wir gerade einen anderen Endgegner bekämpfen, sollte eigentlich drin sein, oder? Nicht unbedingt, wie dieser Reddit-Post verrät.

Schlächter will wohl anderem Boss die Show stehlen

Ein Diablo 4-Fan war vom unerwarteten Aufkreuzen des Schlächters in einem anderen Bosskampf so überrumpelt, dass er diese Erfahrung offensichtlich teilen musste. User Waebi postet auf Reddit ein Beweisbild und bemerkt dazu:

Es hat sich herausgestellt, dass der Butcher in der Boss-Arena spawnen kann. Das habe ich nicht erwartet. Ganz gewiss Frischfleisch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dass das passieren kann, wussten wohl auch andere Fans nicht und die Erkenntnis beschwört gleich "Horrorvisionen" herauf.

So schreibt HighGroundException:

Stellt euch mal vor, auf Hardcore für Hunderte von Stunden zu grinden und ihr habt geplant, Uber Lilith zu killen und dann aus dem Nichts werdet ihr vom Schlächter attackiert und sterbt.

Redditor Toolateforfate kann sich die Schadenfreude bei der Vorstellung nicht verkneifen und merkt an: "Ich hoffe, es wird aufgezeichnet, wenn das passiert."

Nur in einem bestimmten Dungeon?

Ganz zufällig scheint die gezeigte Butcher-Begegnung aber nicht zu sein, glauben wir den Kommentaren unter dem Beitrag. Einige User haben nämlich den Schlächter im selben Dungeon beim Endgegner oder beim Eintreten in den Kampf getroffen. Redditor Razarus09 vermutet beispielsweise:

Vielleicht ist das einzigartig in Sarats Unterschlupf? Das ist der einzige Dungeon, in dem ich ihn beim Endgegner gesehen habe.

Im Talk-Video geht es um die Diablo-Alternative Path of Exile 2:

55:29 Muss Diablo 4 Angst vor Path of Exile 2 haben? Jessirocks im Talk

Ein paar Fans haben sogar einen Trick genutzt, um ihn zu besiegen. Dont_trust_redditors (ob ihr dieser Person trauen wollt, müsst ihr selbst entscheiden) berichtet:

Das ist mir auch in dem Dungeon passiert, aber er ist außerhalb des Bossraums steckengeblieben. Ich habe ihn einfach unter der Schutzblase besiegt, nach dem Endgegner.

Dem schließen sich weitere Personen an. Kanzakiik stimmt zu: "Hey, das habe ich auch gemacht. Den Schlächter in der Blase zu töten, fühlte sich gut an." Auch andere Fans haben den Butcher an derselben Stelle getroffen und immer wieder kam es dabei wohl zu eher chaotischen und vermutlich vom Entwickler ungewollten Situationen.

Wie sieht es bei euch aus: Wart ihr schon in Sarats Unterschlupf und seid ihr dort auch auf den Butcher getroffen? Wie lief die Begegnung bei euch ab?