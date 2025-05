Glückspilz gewinnt brandneuen DualSense an einem Arcade-Automaten - obwohl der ihn nach Strich und Faden betrügt

So ein schwarzer DualSense ist mal ein richtig guter Gewinn! (Bildquelle: allstar312 / Reddit)

Ein DualSense-Controller für die PS5 kostet in etwa 70 Euro, ist also alles andere als günstig. Umso besser daher, wenn man das Gamepad mal so eben für 2 Pfund aus einem Arcade-Automaten zieht. So erging es diesen Reddit-Glückspilz, der trotz geringer Chancen geschafft hat und jetzt eigentlich nur noch eine Sache bräuchte: eine PS5.

Spieler zieht DualSense beim zweiten Versuch aus Keymaster-Automaten

Auf Reddit berichtet der User allstar312 von einem absoluten Glücksfall. Er hat sich an einem sogenannten Keymaster-Automaten versucht und bei einem Einsatz von zwei Pfund (umgerechnet circa 2,40 Euro) direkt einen wertvollen DualSense-Controller herausgezogen.

Seinen Gewinn hat er dann auch stolz in seine Handy-Kamera gehalten:

Eine kommentierende Person schrieb sofort im Scherz, dass der Post-Ersteller bestimmt gar keine PS5 habe. Quasi als Plot-Twist der Geschichte. Daraufhin erwidert der frischgebackene DualSense-Abstauber jedoch:

„Noch viel größerer Plot-Twist: Ich habe wirklich keine PS5.“

Er wolle sich wohl auch keine kaufen und den Controller erst einmal lieber am PC nutzen, da er schließlich auch damit funktioniert.

Aber was ist eigentlich ein Keymaster-Automat?

Den potenziellen Gewinn konnte allstar312 an der Maschine selbst bestimmen. Ein Keymaster-Automat funktioniert nämlich nach folgendem Prinzip:

in mehreren Reihen sind Preise hinter einer Scheibe aufgehangen

die Scheiben haben eine großzügig erscheinende Aussparung, in die gerade so ein Schlüssel passt

der Schlüssel befindet sich an einem Greifarm und muss in die Aussparung gesteckt werden

der Greifarm kann seitlich und nach oben bewegt werden, nicht aber nach unten

trifft die spielende Person die Aussparung exakt, wird der Gewinn von dem Greifarm in einer Aufschließbewegung herausgezogen

Hier seht ihr den Arcade-Automaten in Aktion:

Klingt eigentlich ziemlich simpel und mit Augenmaß problemlos lösbar. Allerdings ist der Automat berüchtigt dafür, künstlich die Präzision für die Spielenden zu verringern. Der Knopf, der die vertikale Bewegung steuert, wird mit einer stets unterschiedlichen Verzögerung ausgestattet, um die Gewinn-Chance zu manipulieren.

Hersteller SEGA wurde aufgrund dieser Beeinflussungen sogar bereits mehrfach angeklagt, da der Automat als rein Fähigkeitsprobe beworben wurde, es sich zum Großteil allerdings um Glücksspiel handelt. Erst später wurde ein Konvertierungs-Kit angeboten, das den Keymaster-Automaten zu einem reinen Skill-Spiel macht.

Das muss aber nicht überall angewendet werden, weshalb allstar312 wohl auch an einem Gerät spielte, das noch die Steuerng beeinflusste. Grundsätzlich solltet ihr euch aber bewusst sein, dass viele solcher Automaten versteckte Mechaniken verwenden, die euch mehr Geld aus Tasche locken wollen, als der Gewinn eigentlich wert ist.

Mit seinem Einsatz von zwei Pfund hatte der Redditor also tatsächlich richtig viel Glück und jetzt kann er seine Lieblingsspiele mit dem DualSense-Controller spielen. Auch, wenn er diese nicht auf der PS5 angehen wird, sondern am PC.

