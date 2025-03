Assassin's Creed Shadows-Roadmap: Alle DLCs und Story-Erweiterungen im Überblick

Hier findet ihr die Roadmap für Assassin's Creed Shadows.

Wenn Assassin's Creed Shadows am 20. März für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, seid ihr laut Ubisoft gut 30 bis 40 Stunden mit dem Abschluss der Hauptgeschichte beschäftigt. Plant ihr alle Nebenaufgaben abzuschließen, dürftet ihr gut und gerne doppelt so lang im feudalen Japan unterwegs sein.

Für diejenigen unter euch, die Shadows über den Release hinaus spielen möchten, haben wir eine gute Nachricht. Zwar wird es keinen Season Pass geben, doch auch Shadows wird über den Release hinaus mit neuen Inhalten versorgt.

Immer auf dem aktuellen Stand: Werden neue Inhalte für Shadows angekündigt, werden wir den Artikel bzw. die Roadmap für euch aktualisieren.

Bonus-Quest: Ein Hundeleben

verfügbar ab: 20. März

20. März Bedingung: Vorbestellerbonus

Der erste kostenlose Bonus-Inhalt ist die Quest namens "Hundeleben", in der wir einen Hund dabei begleiten, wie er Rache für sein hingerichtetes Herrchen nimmt. Um den DLC zu erhalten, müsst ihr AC Shadows allerdings vorbestellen. Die Edition ist dabei egal.

0:34 Assassin's Creed Shadows-DLC: Trailer zu Vorbestellerboni gibt ersten Einblick in Awaji-Erweiterung

Autoplay

Story-Erweiterung: Die Klauen von Awaji

verfügbar ab: 2025

Mit "Die Klauen von Awaji" soll später im Jahr die erste große Erweiterung für AC Shadows folgen, die laut Ubisoft zusätzliche Inhalte für gut zehn Stunden bietet. Darunter mit der Insel Awaji eine neue Region, in der ihr mit Naoe und Yasuke einen historischen Schatz bergen sollt.

Die Story-Erweiterung ist kostenlos für Vorbesteller*innen. Auch hier spielt es keine Rolle, welche Edition ihr euch kauft. Für welchen Preis das Addon später angeboten wird, ist derweil noch unklar.

Neue Missionen über den Animus-Hub

verfügbar ab: 20. März

Zeitgleich zum Release von AC Shadows wird auch der Animus-Hub gestartet, der als Launcher alle Spiele der Reihe miteinander verbindet. Ein besonderes Merkmal der Plattform ist aber auch, dass mit der Zeit sogenannte Projects freigeschaltet werden. Projects sind Missionen, die euch unter anderem neue Rüstung und Waffen bringen.

Alles Wichtige zum Animus-Hub hat euch Kollegin Annika hier zusammengefasst:

Wie geht es generell mit AC Shadows nach Release weiter?

Da seitens Ubisoft abseits der oben genannten Inhalte bislang noch keine größeren DLC-Pläne für Shadows angekündigt sind, hier eine Einordnung.

Das sagt Ubisoft zur Zukunft von Shadows

Zunächst einmal schauen wir uns an, was der Entwickler in Form von Game Director Simon Lemay-Comtois selbst zur Zukunft von Shadows sagt (via GameRant):

"Abgesehen vom "Die Klauen von Awaji"-DLC und einigen speziellen Events und zusätzlichen Inhalten, die wir im Kalender haben, ist unser Plan, unserer Community zuzuhören und sie so gut wie möglich zu unterstützen. Dazu zählen Updates zur Verbesserung der Lebensqualität, Gameplay-Optimierungen und zusätzlichen Optionen. Wir haben vor, unseren Spielern in erster Linie mehr von dem zu geben, was sie wollen."

1:31:01 Kann Assassin's Creed Shadows Ubisoft noch retten?

Autoplay

Unsere Einschätzung zur Zukunft von Shadows

Es ist kein Geheimnis, dass AC Shadows für Ubisoft nach jüngsten finanziellen Misserfolgen und nicht erfüllten internen Erwartungen (u.a. Star Wars Outlaws) ein Schicksalsspiel wird. Wie stark das Action-RPG zukünftig mit Inhalten versorgt wird, hängt daher ganz stark davon ab, wie gut sich der Japan-Ableger verkauft.

Findet Shadows großen Anklang, sind weitere DLCs und Story-Erweiterungen wie schon beim letzten großen Teil (AC: Valhalla) sehr wahrscheinlich.