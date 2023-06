Gebt acht, wenn ihr zusammen mit anderen, ungeduldigen Menschen Diablo 4 spielt!

Diablo 4 lässt sich ganz hervorragend auch im Koop mit einigen Freund*innen spielen. Aber wenn die teilnehmenden Menschen eine unterschiedliche Geschwindigkeit bevorzugen, kann es zu Komplikationen kommen. Teils mit sehr weitreichenden Konsequenzen, wie dieses Beispiel hier zeigt: Weil eine Person die Zwischensequenz übersprungen hat, musste ein anderer Charakter dran glauben. Das ist der Stoff, an dem Freundschaften zerbrechen können.

Diablo 4-Charakter beißt ins Gras, weil der Koop-Partner die Zwischensequenz überspringt

Darum geht's: Diablo 4 macht kurzen Prozess mit eurem Charakter. Egal, ob ihr kurz vor Level 100 im Hardcore-Modus steht, euch nur mal eben ein paar Tacos machen wollt oder eben im Koop-Modus mit ungeduldigen Leuten spielt. Genau davon berichtet ein Fan auf Reddit, der das auf die harte Tour gelernt hat.

So können Freundschaften enden: Normalerweise macht es ordentlich Laune, Diablo 4 im Koop zu spielen. Zumindest, wenn ihr ungefähr dasselbe Tempo habt. Zockt eine Person allerdings zum ersten Mal die Kampagne, will sie wahrscheinlich die Zwischensequenzen sehen. Manch anderer ist da ungeduldiger und überspringt sie alle.

In Diablo 4 schlecht organisiert: Das Problem ist dabei, dass hier ein Mensch die Cutscene überspringen kann und schon mit dem Kämpfen loslegt, während die andere Person noch in der Zwischensequenz hängt. Der Charakter spawnt aber bereits zusammen mit der anderen Spielfigur und steht dann einfach nur hilflos und tatenlos in der Gegend herum.

Sofern euch eure Koop-Partner*innen nicht verteidigen können und ihr nicht ebenfalls die Cutscene überspringt, geht euer Charakter so ganz schnell den Weg alles irdischen – er stirbt.

Das stößt natürlich bei vielen Fans auf wenig Gegenliebe und sorgt vor allem für Reibereien zwischen den Beteiligten. Erst recht, wenn es sich um Spielfiguren mit Permadeath im Hardcore-Modus von Diablo 4 handelt.

Was wünschen sich die Fans? Eine Möglichkeit wie in anderen Spielen: Dass alle einem Überspringen zustimmen müssen. Zumindest wäre das ideal für all diejenigen, die sich die Zwischensequenzen ansehen wollen. Nicht so sehr, wenn ihr sie alle überspringt.

Ansonsten könnten natürlich auch die besonders Eiligen einfach eine Wartezeit verdonnert bekommen. So könnte zumindest sichergestellt werden, dass auch alle wirklich da sind, wenn die Kämpferei weiter geht.

Cutscene-Archiv wie früher: Außerdem bemängeln viele Fans, dass es in Diablo 4 keine Möglichkeit mehr dazu gibt, die Zwischensequenzen nachträglich aus dem Hauptmenü heraus ansehen zu können. Das war bei älteren Blizzard-Titeln regelmäßig mit an Bord, heute müssen Fans dafür aber auf YouTube ausweichen.

Wie ist es euch bisher so ergangen, wenn ihr im Koop gespielt habt? Zählt ihr zu denen, die sich alle Cutscenes angucken oder überspringt ihr sie?