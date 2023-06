'RIP' – 4-jähriges Kind killt Diablo 4-Charakter im härtesten Modus, während Vater Tacos macht

Bei der Taco-Zubereitung gekillt – Das war das Schicksal eines Diablo 4-HC-Charakters

Wer Kinder hat, hat immer was zu tun. Sie bringen jede Menge liebenswertes und wuseliges Chaos-Potenzial in das Leben ihrer Eltern. Das kann in vielen Situationen witzig sein, aber wenn ein mühevoll hochgelevelter Diablo 4-Charakter dabei draufgeht, hört der Spaß schon mal auf – da werden dann sogar Broccoli-Strafen vorgeschlagen.

Kindergartenkind killt Charakter für immer

Reddit-User -Nok kann in seinem Beitrag nur noch das traurige Bild posten, das er nach einem Aufenthalt in der Küche zu sehen bekam. Auf seinem Bildschirm prangte die Nachricht "You have died" und der Prompt, um zurück ins Diablo 4-Hauptmenü zu wechseln.

Im härtesten Modus sind unsere Held*innen für immer verloren, wenn sie einmal das Zeitliche segnen und das kann nicht nur passieren, wenn wir schlecht spielen. Neben Bugs und Serverproblemen lauern noch ganz andere Tücken auf Hardcore-Charaktere. Das lässt sich durch -Noks Warnung erschließen:

"RIP! Level 80. Lasst euren PC niemals unbeaufsichtigt, nicht mal in der Stadt, wenn ihr ein 4-Jähriges in der Nähe habt."

Ups, da hat sich der Nachwuchs im Kindergartenalter wohl mal selbst an ein paar höllischen Dämonen versucht und ist zu Papas Leidwesen gescheitert. Oder war der Sohn doch besessen von Lilith, wie ein User in den Kommentaren befürchtet?

In einem weiteren Kommentar bedauert -Nok, jetzt wieder auf einer leeren Map anfangen zu müssen, nachdem er bereits so weit war. Sicherlich hat der Fan in den Level 80-Charakter eine Menge Spielstunden investiert.

Broccoli-Strafe nach verheerendem Tacco-Unglück?

Zugetragen hat sich das ganze Unglück, während der Reddit-User gerade dabei war, Tacos zu machen, "aber ich habe den Appetitt verloren, lol", verrät er weiter. Ein anderer Reddit-User findet, das Kind verdiene die nun auch nicht mehr.

"Broccoli für 80 Tage", schlägt Lucid_Insanity als Strafe vor. Darauf antwortet -Nok jedoch: "Er liebt Broccoli, was jetzt?". Redditingatwork23 hat da noch eine andere Idee:

"Ich bin ganz ehrlich, mein Kind würde nur normale Nuggets statt Dino-Nuggets bekommen, wenn ich das nächste Mal im Supermarkt wäre."

"Eine ziemlich harte, aber faire Bestrafung", befindet User amatas45. Ob das -Noks Sohn wohl jetzt erwarten könnte? Schließlich schreibt der Vater:

"LOL! Ich liebe es."

Aber da wir können ziemlich sicher Entwarnung für Sohnemann geben, denn auf Rückfrage, was danach passiert ist, antwortet -Nok versöhnlich: "Ich habe ihm das Abendessen serviert, während ich gefragt habe, was Dads nächster Charakter sein soll. Es ist meine Schuld, nicht seine."

Wir können annehmen, das Kinder und Dämonenschlächter*innen in diesem Haus künftig nicht mehr miteinander in einem Raum alleine gelassen werden und freuen uns, dass der Vater es letztendlich mit Humor nimmt. Das macht die ganze Geschichte so nett.

Wie gefällt euch diese Story und habt ihr schon ähnliches mit den Kids erlebt? Oder hat euch die Katze oder der Hund vielleicht schon mal beim Zocken sabotiert? Wir sind neugierig.