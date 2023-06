Diablo 4: Keine gültige Lizenz? So löst ihr das Problem um den Fehlercode 315306

Wir erklären euch, wie ihr trotzdem noch spielen könnt.

Der Early Access von Diablo 4 ist gestartet. Vorbestellende der Digital Deluxe Edition und der Ultimate Edition können seit heute Nacht die Pforten von Sanktuario betreten – allerdings nicht alle wie geplant. Viele Spieler*innen plagt auf PS5 und Xbox Series X/S der Fehlercode 315306, weshalb sie sich nicht mit den Servern verbinden können.

Was besagt der Fehlercode? Der Fehlercode 315306 lautet: „Keine gültige Lizenz gefunden.“

Blizzard arbeitet mit Hochtouren an einer Lösung des Problems, doch bis dahin verlieren Betroffene wertvolle Zeit. Allerdings gibt es mehrere Lösungsansätze, mit denen ihr euch behelfen könnt, falls ihr betroffen seid.

Fehlercode beim Diablo 4-Release auf PS5 und Xbox Series X/S: Mögliche Lösungsansätze

In einem Tweet weist Blizzard darauf hin, dass ihnen der Fehler zumindest auf der PS5 bekannt ist und das Team deshalb parallel an einer Lösung arbeitet. Sobald die Entwickler*innen eine Lösung gefunden haben, lassen sie es in einem Update wissen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie kann ich den Fehlercode umgehen? In den Kommentaren schreiben einige Fans, dass sie es geschafft haben, doch noch an die Lizenz aus dem Fehlercode zu kommen. Dafür gibt es mehrere Lösungsansätze (via MeinMMO).

In den Kommentaren schreiben Spieler*innen, dass sie sich Platinwährung für Echtgeld gekauft haben. Schon beim kleinsten Paket für rund 2 Euro erhielten die Fans plötzlich die Lizenz zum Starten von Diablo 4.

Doch es gibt noch weitere Lösungsansätze, die Fans geholfen haben und kein Geld kosten. Seid ihr vom Fehlercode betroffen, solltet ihr einen der folgenden beiden Schritte ausprobieren:

Erwerbt ein kostenloses Spiel im PS Store oder Xbox Store

Ladet ein beliebiges Spiel oder eine beliebige Erweiterung herunter

Alternativ könnt ihr es auf PS5 und Xbox Series X/S in den Einstellungen versuchen. Auf PS5 müsst ihr die folgenden Punkte im Einstellung-Menü anklicken (analoges gilt für die Xbox Series X/S):

Nutzer und Accounts

Andere

Lizenz wiederherstellen

Ihr könnte auch alle drei genannten Lösungsansätze hintereinander ausprobieren, falls die anderen nicht klappen sollten. Sollte keine der Optionen helfen, müsst ihr leider abwarten, bis Blizzard eine Lösung gefunden hat. Ein Neustart der Konsole hilft nämlich nicht.

Seid ihr ebenfalls vom Fehlercode betroffen? Wie habt ihr das Problem gelöst?