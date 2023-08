In Diablo 4 könnt ihr dank neu entdecktem Glitch Ewige Charaktere in Season 1 übertragen – aber ihr solltet es auf keinen Fall tun

Diablo 4-Fans haben rausgefunden, wie sich der Realm ihrer Charaktere mit einem Trick wechseln lässt.

Schon kurz nach Release von Diablo 4 machte ein riesiger Glitch in der Community die Runde, mit dem ihr nahezu unbegrenzt Loot und Erfahrungspunkte farmen konntet. Blizzard reagierte schnell und entfernte den Exploit binnen weniger Tage mit einem Update.

Nun haben Fans den nächsten Glitch entdeckt, der sich diesmal auf die erste Season bezieht. Mit einem etwas umständlichen Trick lassen sich nämlich aktuell noch eure Ewigen Charaktere und ihr wertvolles Loot auf den saisonalen Realm übertragen. Aber Achtung, denn Blizzard dürfte sich das nicht gefallen lassen.

Diablo 4-Exploit führt die Season 1-Mechaniken ad absurdum

Normalerweise müsst ihr mit einem neuen Charakter anfangen, wenn ihr die erste Season in Diablo 4 zocken wollt. Ältere Charaktere könnt ihr nämlich nicht in den saisonalen Realm übertragen, sondern ausschließlich im Ewigen Realm weiterspielen. So zumindest der Plan.

Ein neuer Glitch sorgt allerdings dafür, dass Fans ihre Charaktere zwischen dem saisonalen und Ewigen Realm hin und her switchen können, indem sie im richtigen Moment die Internetverbindung kappen. Sogar Items und Gold lassen sich übertragen.

Damit lässt sich natürlich die gesamte Ökonomie des Spiels aushebeln – nicht nur können eure Charaktere dank der saisonalen Segen in Season 1 schneller aufleveln, ihr könnt wertvolle Items auch für gutes Gold verkaufen. Außerdem könnt ihr Aspekte und Ausrüstung über die Beutetruhe an eure anderen saisonalen Charaktere weitergeben.

Die einzige Ausnahme hier: Die Malignant Hearts funktionieren nur im saisonalen Realm. Bringt ihr sie mit euren Charakteren zurück in den Ewigen Realm, funktionieren sie dort anscheinend nicht.

Blizzard wird vermutlich schnell handeln

Ihr habt sicher bereits gemerkt, dass wir hier nicht genau erklären, wie der Glitch funktioniert und auch nicht auf eine entsprechende Quelle verlinken. Der Grund dafür ist simpel, denn dieser Fehler ist eindeutig nicht von Blizzard beabsichtigt und zudem nicht ganz ungefährlich.

Nicht umsonst mutmaßen zahlreiche Fans unter einem YouTube-Video, das den Exploit erklärt, dass Blizzard hier schnell und hart gegen den Glitch vorgehen dürfte: "Das klingt wie einer dieser Exploits, für den Blizzard den Bannhammer auf Leute schwingt."

Außerdem kann das Unterbrechen der Internetverbindung im richtigen (oder eben falschen) Moment auch einen ganz anderen Bug auslösen. Im schlimmsten Falle sorgt der dafür, dass ihr euch mit dem Charakter nicht mehr einloggen könnt.

Wollt ihr das Risiko dennoch eingehen, findet ihr problemlos Beschreibungen für den Exploit im Internet – Nutzung auf eigene Gefahr.

Stört ihr euch an solchen Bugs und Exploits in Diablo 4 oder nutzt ihr sie auch mal schamlos aus?