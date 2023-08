'Ein Unterschied wie Tag und Nacht': Diablo 4-Fans sind in die neue Mob-Dichte von Patch 1.1.1 verliebt

Der neueste Patch kommt bei vielen Fans gut an.

Nachdem Patch 1.1.0 in Diablo 4 für reichlich Unmut bei den Fans gesorgt hatte, konnte das frisch erschienene Update 1.1.1 die Wogen wieder etwas glätten. Mit dem neuen Patch werden nicht nur alle Klassen – besonders die Zauberin und der Barbar – gebufft, auch ein großer Kritikpunkt seit Release wurde angegangen.

Diablo 4 erfüllt endlich Fan-Wunsch und gibt uns mehr Mobs

Fans, die bereits frühere Teile wie Diablo 3 gezockt haben, sind es gewohnt, von einer Gegnergruppe direkt zur nächsten springen zu können. Entsprechend enttäuschend war für einige dann Diablo 4: Hier müssen wir oft erstmal ein ganzes Stück laufen oder uns gar auf unser Pferd schwingen, ehe wir den nächsten Mob erreichen.

Besonders in Höllenfluten und Alptraumdungeons hat das für Kritik von Fans gesorgt. Der hat sich Blizzard jetzt angenommen und die Gegnerdichte in diesen beiden Aktivitäten stark erhöht – und dabei anscheinend alles richtig gemacht.

"Heilige Hölle, die neue Dichte in NM Dungeons ist großartig!", schreibt ein Fan etwa in einem Reddit-Post. Andere pflichten ihm in den Kommentaren bei und loben vor allem, dass sich das Sammeln von Erfahrung dadurch schneller anfühlt.

Dazu kommt auch besseres Loot, da Bosse und Schatzgoblins jetzt ab einem bestimmten Level garantiert legendäre Gegenstände droppen. "Der Unterschied ist Tag & Nacht. Ich bin ehrlich erschüttert, wie gut es sich im Vergleich anfühlt.", ergänzt ein Fan.

Dabei fühlt sich das Ganze nicht nur entsprechend gut an, sondern sieht auch gleich viel beeindruckender aus, wie dieses Video beweist:

So richtig fassen können manche ihr Glück aber auch nicht und mutmaßen schon, dass Blizzard hier bald wieder nerfen könnte: "Ich sollte lieber schnell spielen, bevor sie die Droprate senken, um für die Mobdichte zu kompensieren."

Einige Fans sind mit der Änderung aber auch gar nicht so glücklich, weil sie jetzt öfter in den Dungeons sterben oder ihnen der EXP-Boost immernoch viel zu klein ist.

Habt ihr die Alptraumdungeons und Höllenfluten seit dem Patch bereits getestet? Gefällt euch die Änderung oder reicht es euch nicht?