Diablo 4: Heute kommt endlich Patch 1.1.1 und bufft alle Klassen

Heute kommt der Patch, auf den viele von euch bestimmt schon warten.

Gehört ihr zu den vielen Diablo 4-Fans, die seit dem Season 1-Start frustriert sind? Dann wartet ihr vermutlich schon ungeduldig auf Patch 1.1.1, der sich vielen Kritikpunkten annimmt, die nach dem letzten Update aufgekommen sind. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über den Patch wissen müsst. Sobald er live ist, werden wir diesen Artikel für euch aktualisieren.

Wann und wo erscheint Patch 1.1.1? Der Patch kommt heute, am 8. August; vermutlich wieder zur übliche Zeit, also um 19 Uhr deutscher Zeit. Er wird auf allen Plattformen ausgerollt, also PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und PC.

Die wichtigsten Änderungen aus Patch 1.1.1

Die Patch Notes hat Blizzard bereits letzte Woche veröffentlicht. Daher wissen wir schon, welche wichtigen Änderungen drinstecken. So sollen in der neuen Version Zauberin und Barbar, die "fast schon zu Tode generften Klassen" wieder stärker werden. Einen Buff bekommen aber auch alle anderen.

Daneben wird aber auch an vielen weiteren Punkten geschraubt. Generell soll sich das Spielerelebnis dadurch wieder belohnender anfühlen, weil ihr auf mehr Gegner trefft und mehr Legendarys erhaltet. Die Patch Notes findet ihr hier.

Die wichtigsten Neuerungen in der Übersicht

Respec-Kosten gesenkt

Höhere Gegnerdichte in Höllenfluten und Albtraumdungeons

in Höllenfluten und Albtraumdungeons Buff für Barbaren und Zauberer

Schneller aus Dungeons teleportieren : Mit Patch 1.1 wurde der Teleport aus Dungeons um zwei Sekunden erhöht. Diese Änderung wird rückgängig gemacht.

: Mit Patch 1.1 wurde der Teleport aus Dungeons um zwei Sekunden erhöht. Diese Änderung wird rückgängig gemacht. Garantierte Legendarys bei Schatzgoblins ab Stufe 15 und Dungeon-Bossen ab Stufe 35, auch Butcher

bei Schatzgoblins ab Stufe 15 und Dungeon-Bossen ab Stufe 35, auch Butcher Verbesserte Beutetruhe: weitere Tab freischaltbar

weitere Tab freischaltbar Mehr Elixiere: Stack-Limit Elixiere von 20 auf 99 erhöht

Stack-Limit Elixiere von 20 auf 99 erhöht Verbesserung beim Mount: Künftig könnt ihr Barrikaden durchbrechen.

Die erste Season in Diablo 4 ist am 20. Juli gestartet. Dass es seither in der Community brodelt, liegt weniger an den speziellen Mechaniken der "Saison der Boshaftigkeit", sondern an den anderen Parametern, an denen geschraubt wurde, also beispielsweise den angesprochenen Nerfs. Es bleibt zu hoffen, dass Fans mit dem neuen Update wieder mehr Spaß an der Season-Reise haben werden.

Wie sieht's bei euch aus: Könnt ihr Patch 1.1.1 kaum erwarten oder seid ihr skeptisch, ob sich genug ändert? Oder seid ihr vielleicht auch ohne das Update ganz zufrieden?