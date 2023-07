Wer sich Aspekte von ltems mit hohen Leveln krallen will, kann unter Umständen die Arschkarte ziehen.

In Diablo 4 sind wir durchgehend dabei, unsere Ausrüstung zu optimieren. Neues Gear finden, aufwerten und eben auch bessere Aspekte darauf einprägen. Das machen die meisten von uns ganz selbstverständlich und ohne lange darüber nachzudenken.

Was viele aber sicher nicht wissen: Bei Letzterem können wir bitter bestraft werden, wenn wir uns einen Aspekt von einem zu mächtigen Gegenstand ausgeguckt haben. Der kann dafür sorgen, dass das Item für ziemlich lange Zeit unbrauchbar für uns wird.

Schwert wird durch neuen Aspekt für den Fan erst mal lange Zeit unbrauchbar

Reddit-User HandsomYungArab_ schreibt in seinem Beitrag:

"Ich habe meine Lektion auf die schmerzhafte Art gelernt."

Darunter sehen wir einen Clip, bei dem der Diablo 4-Fan sich gerade eine starke neue Waffe "bauen" will, indem er einen anderen Aspekt einprägt. Allerdings übersieht er dabei offensichtlich ein kleines Detail, das bereits in der Item-Vorschau genannt wird. Die mit dem Aspekt verstärkte Waffe benötigt auf einmal Charakter-Level 100, zuvor war es noch 60.

Jetzt kann der Reddit-User sein Schwert erst mal für ziemlich lange Zeit nicht mehr nutzen. Der Diablo-Fan wusste vorher nicht, dass das benötigte Level mit dem Aspekt steigen kann – was auch vielen anderen Spieler*innen entgangen sein dürfte.

Der Reddit-User erklärt dazu weiter:

"Falls ihr einen Aspekt von einem Item mit höherem Level auf eine Waffe einprägt, wird sich das benötigte Level zur Benutzung erhöhen."

Aber damit nicht genug. Das Ganze lässt sich nämlich auch nicht so einfach wieder rückgängig machen, wie der User berichtet:

"Beim Neueinprägen mit einem Aspekt von einem Item auf niedrigerem Level wird das benötigte Item Level nicht wieder reduziert. Es kann nur nach oben gehen, nicht nach unten. Scheiße gelaufen, als ich versucht habe, meinen zweiten Jäger aufzurüsten."

Genau in dem Fall kann das nämlich passieren. In der Regel haben wir erst mal gar keine Ausrüstung zur Verfügung, die das Level unseres Charakters massiv übersteigt. In Ausnahmefällen kann das aber doch sein, beispielsweise, wenn wir einen Gegenstand von unserem ersten Charakter auf den zweiten übertragen.

Die Items sind nämlich an unseren Account gebunden und können innerhalb dessen übertragen werden. Das benötigte Level der Ausrüstung verhindert aber, dass unsere weiteren Held*innen auf niedrigen Stufen bereits übermächtige Waffen nutzen. Wie sich hier zeigt, ist es auch nicht möglich, dass wir mit dem Aspekt "tricksen".

Der Fan ist nicht der Einzige, dem das passiert ist

Das musste nicht nur der genannte Fan auf die harte Tour lernen, sondern auch eine weitere Person, die ihrem Frust auf Reddit Luft macht. User Z0MGbies ärgert sich:

"Das ist Quatsch. Dieser Ring war perfekt, aber jetzt ist er an Level 92 gebunden, weil ich ihn eingeprägt habe".

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur ersten Season in Diablo 4 anschauen:

1:14 Diablo 4: Season 1 verrät im Trailer, wann es losgeht

Das ist von Blizzard sicherlich so beabsichtigt, aber einige Fans erklären in den Kommentaren, dass sie das bei Aspekten zu hart finden. Egal, ob wir dem zustimmen oder nicht, Z0MBgies weist in den Kommentaren auf ein Versäumnis hin, dass die ganze Sache entschärfen könnte:

"Dass eine UI-Warnung etc. fehlt, ist schrecklich. Der Fakt, dass es dich das überhaupt tun LÄSST, ist absurd. Es gibt kein Szenario, in dem es je von Vorteil wäre, das zu tun."

Zwar sehen wir im Clip des anderen Fans, dass das benötigte Level in der Vorschau schon ersichtlich war, das lässt sich aber extrem leicht übersehen. Zerlegen wir beispielsweise Legendarys beim Schmied, um an Ressourcen zu gelangen, werden wir noch einmal gefragt, ob wir das wirklich tun wollen und müssen bestätigen.

Mit einer Warnungs-Box könnten solche Missgeschicke verhindert werden. Oder – wie der Fan schreibt – indem die Aktion einfach gar nicht möglich ist, wenn Blizzard denn nicht will, dass wir Aspekte von so viel besserer Ausrüstung einprägen.

Wusstet ihr, dass Aspekte an das benötigte Level ihrer Waffe gebunden sind? Und was denkt ihr: Ist das okay so oder sollte Blizzard daran etwas ändern?