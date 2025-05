Zelda: Breath of the Wild hat eine versteckte Endsequenz.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein gigantisches Spiel, in dem ihr laut der Website Howlongtobeat.com über 50 Spielstunden allein mit der Hauptstory beschäftigt seid. Wollt ihr in Links Open World-Abenteuer alles erledigen, seid also sogenannte Completionists, dann verbringt ihr knapp 200 Stunden in Hyrule.

Ich gehöre zur Kategorie von Spieler*innen die aufgrund der schieren Größe des Nintendo Switch-Hits noch nicht einmal das herkömmliche Story-Ende gesehen haben. Tatsächlich gibt's in Breath of the Wild zusätzlich dazu sogar noch ein geheimes Ende, das sogenannte "True Ending", also das wahre Ende des Spiels (via Screenrant). Wer die Sequenz nicht extra freischalten will, findet weiter unten im Artikel ein Video dazu.

Achtung - Hier geht es um das geheime Ende des Spiels, euch erwarten selbstverständlich Spoiler.

Geheimes Ende in Zelda: Breath of the Wild freischalten - Video zeigt euch das Secret Ending

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Autoplay

Um das geheime Ende freizuschalten, müsst ihr alle Erinnerungen von Link finden, die überall in der Open World verteilt sind und anschließend zu Impa zurückkehren – dies müsst ihr jedoch erledigen, bevor ihr gegen Calamity Ganon antretet und ihn besiegt.

Impa wird euch anschließend eine weitere Erinnerung geben, die ihr euch nach dem Sieg über Ganon am Ende der Credits anschauen könnt. Insgesamt müsst ihr 13 Erinnerungen finden bzw. erhalten.

Der Unterschied zum herkömmlichen Ende des Spiels ist allerdings nicht allzu groß. Ihr bekommt lediglich eine weitere Szene zu Gesicht. Es handelt sich bei dem "True Ending" strenggenommen also eher um ein erweitertes Ende des Spiels, das die Story abrundet. Hier seht ihr das Secret Ending beziehungsweise True Ending von Breath of the Wild im Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Breath of the Wild und Tears of the Kingdom für Nintendo Switch 2: Zum Release der Nintendo Switch 2 kehrt nicht nur Breath of the Wild, sondern auch der Nachfolger Tears of The Kingdom als verbesserte Version zurück.

Die sogenannten Switch 2 Editions von BotW und TotK erscheinen am 05. Juni 2025 exklusiv für die neue Nintendo-Konsole und bringen eine reihe von technischen Upgrades wie eine höhere Framerate und verbesserte Auflösung mit sich.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild kam ursprünglich am 03. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch auf den Markt. Und fast vergessen: Das Spiel erschien außerdem für die Wii U (ja, wirklich!).

Hinweis: Dieser Artikel wurde bereits zum Release von Breath of the Wild auf GamePro.de veröffentlicht und wurde komplett überarbeitet und mit neuen Informationen bestückt.