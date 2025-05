Spieler entdeckt einen Soundeffekt in Super Mario 64, der nur zu hören ist, wenn man das Spiel 14 Monate am Stück laufen lässt

Bevor dieser Sound in Super Mario 64 zu hören ist, muss im Spiel erstmal ordentlich etwas schiefgehen.

Auch nach 29 Jahren dürften selbst die größten Fans des N64-Klassikers Super Mario 64 noch nicht alle Geheimnisse des Spiels kennen. Einen bestimmten Soundeffekt könnt ihr beispielsweise nur dann in Gänze hören, wenn ihr das Spiel 14 Monate lang laufen lasst – und dann erklingt er gar nicht mehr.

Dieser Sound in Super Martio 64 soll eigentlich nie komplett abgespielt wreden

Tatsächlich handelt es sich dabei auch eher um einen Bug, wie YouTuber Kaze Emanuar erklärt, der Mario 64 bereits seit Jahren komplett auseinandernimmt und seine Funde aus dem Code des Spiels teilt.



In den Dire, Dire Docks gibt es nämlich einen Hai namens Sushi, der alle 16 Frames einen Sound verursacht. Da der Soundeffekt selbst aber länger ist, bekommt ihr ihn im Spiel eigentlich nie komplett zu hören. Er wird nämlich von der nächsten Wiederholung abgeschnitten.

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Autoplay

Allerdings – und hier wird es interessant – befindet sich ein kleiner Fehler im Code des Spiels, der für sogenannten "Overflow" sorgt. Bei sich wiederholenden Aktionen und Effekten läuft nämlich im Hintergrund ein Timer mit, der ebendiese Wiederholung in regelmäßigen Abständen auslöst.

Nun gibt es aber auch das kleine Programmierproblem, dass dieser Timer nicht endlos weiterlaufen kann. Das Spiel erreicht vereinfacht gesagt irgendwann den Maximalwert an Zahlen, den es darstellen kann. Kommt dann eine Zahl hinzu, kommt es zum Overflow, der zu Bugs führt.

Im Falle von Sushi dem Hai bedeutet das, dass er nach rund einer Milliarde Frames oder eben 14 Monaten einfach aufhört, seinen Soundeffekt abzuspielen – entsprechend ist sein letzter Sound davor auch der einzige, der im Spiel je in voller Länge abgespielt wird, da er nicht vom nächsten unterbrochen wird.

Wie das dann klingt, könnt ihr euch im Video ab Minute 10:21 anhören, auch wenn es nicht gerade überwältigend ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Interessanterweise kommt dieser Bug sonst kaum im Spiel vor. Nintendo hat an vielen Stellen eine Art manuellen Stopper eingebaut, der dafür sorgt, dass es nicht zum Overflow kommt. Stattdessen wird der Timer einfach ab einem gewissen Wert heimlich auf null zurückgesetzt.

Einen ähnlichen Bug gibt es auch an anderer Stelle im Spiel, allerdings nur in der japanischen Fassung. Dort hört ein fliegendes Schiff in Rainbow Ride nämlich ebenfalls nach 14 Monaten damit auf, seine Flügel zu bewegen. Interessanterweise wurde das im internationalen Release gefixt.

Der YouTuber hat daneben noch einen weiteren ähnlich absurden Bug entdeckt, der mit dem Sterne-Auswahlbildschirm zu tun hat. Hier müsst ihr nämlich 12 Frames warten, ehe ihr einen Stern auswählen könnt – es läuft also ebenfalls ein Timer im Hintergrund.

Erreicht dieser aber seinen Overflow-Status, wandelt er sich zur größtmöglichen negativen Zahl des Spiels, rund -2 Milliarde. Erst wenn diese Zahl Frame für Frame wieder bis 12 hochgezählt hat, könnt ihr einen Stern wählen – damit würdet ihr also für rund zwei Jahre im Auswahlbildschirm komplett feststecken.

Was war die längste Zeit, die ihr in einem Spiel jemals auf einem einzigen Bildschirm verbracht habt?