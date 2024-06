So viele Schatzgoblins wie noch nie! Diablo 4 spendiert euch eine Woche lang Legendary-Segen und täglich kostenlose Goodies

Schätze, Goblins und Belohnungen!

Mit dem Start von Season 4 hat Diablo 4 viel richtig gemacht. Vor allem das verbesserte und nun sehr motivierende Loot-System kommt in der Community sehr gut an.

Neben den spielerischen Verbesserungen sind für Season 4 aber auch wieder viele Events geplant. Das erste – der Marsch der Goblins – ist jetzt gestartet und wir verraten euch, was sich dahinter verbirgt.

Kostenlose Skins und mehr Schatzgoblins & EXP

Vom 06. Juni bis zum 12. Juni 2024 schaltet Diablo 4 täglich Belohnungen für euch frei. Diese könnt ihr über den Shop einlösen. Gestern zum Start gab es beispielsweise einen Skin für euer Reittier.

Verpassen könnt ihr dabei nichts – zumindest solange ihr euch bis spätestens 20. Juni ins Spiel einloggt. Bis dahin könnt ihr nämlich alle Goodies - also auch die der Vortage - unkompliziert abholen.

Diese Skins könnt ihr in der Aktionswoche abstauben.

Weitere Belohnungen könnt ihr abstauben, indem ihr auf Schatzgoblin-Jagd geht. Diese tauchen während der kommenden Tage nämlich nicht nur wesentlich häufiger auf, sie haben auch besseren Loot im Gepäck.

Während der Aktionszeit ist zudem auch wieder der “Segen der Mutter” in allen Welten aktiv, was Spielenden 25% mehr Erfahrung und 50% mehr Gold einbringt. Wollt ihr euren Charakter also noch auf Level 100 spielen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt – insbesondere, weil dieser Bonus mit anderen Stärkungen, wie den Elixieren, kombiniert werden kann.

Das Event findet ebenfalls im Mobile-Ableger Diablo Immortal statt. Auch dort gibt es Geschenke und spezielle Aktivitäten. Eine Liste aller Inhalte findet ihr hier.

Die aktuelle Season läuft voraussichtlich noch bis Mitte August. Bis zum Ende wird es sicher noch weitere Events dieser Art geben. Zum Jahresende soll zudem noch die erste große Erweiterung Vessel of Hatred für Diablo 4 erscheinen.

Seid ihr aktuell noch in Diablo 4 unterwegs und wie findet ihr die Änderungen in Season 4? Werdet ihr die Geschenke abholen und auf Goblinjagd gehen? Verratet es uns in den Kommentaren!