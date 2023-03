Diablo 4: Blizzard könnte mit einer winzigen Änderung am Inventar zwei große Probleme beheben

Blizzard könnte mir einer kleinen Änderung am Inventar zwei größere Probleme in Diablo 4 lösen.

Das Gute an einer Beta ist, dass speziell kleine Probleme bis zum Release der Vollversion durchaus gefixt werden können – also theoretisch. Dass Diablo 4 in keinem perfekten Zustand erscheint, das ist mit Blick auf frühere Blizzard- und zahlreiche AAA-Spiele so sicher wie das Amen in der Kirche. Zum Release im Juni werden bestimmt noch einige Unsauberkeiten im Spiel sein und was Diablo 4 langfristig auf dem Kasten hat, werden wir erst mit dem Start der ersten Season einige Wochen nach Veröffentlichung sehen.

Beim Spielen sind mir aber zwei größere Probleme aufgefallen, die Blizzard mit einem leichten Fix noch locker beheben könnte. Mein Vorschlag würde nicht nur das Inventar verbessern, sondern uns auch unnötige Reisen zur Beutetruhe ersparen.

Dennis Michel Seit Diablo 2 ist Dennis riesen Fan von Blizzards düsterer Action-RPG-Reihe, die er nach gemütlichen Zocken der Story am liebsten im Hardcore-Modus spielt. Nachdem sich das Shop-verseuchte Immortal jedoch als Stoff für seine schlimmsten Albträume herausgestellt hat und Blizzard als Entwickler bei ihm stark angezählt ist, ist er sehr gespannt, ob ihn Diablo 4 wieder so packt, wie zuletzt Diablo 3. An der Beta hatte er zwar einiges zu kritteln, hatte aber viel Spaß mit dem 1. Akt.

Edelsteine sind DAS Problem

Aktuell wird unter anderem auf Reddit hitzig darüber diskutiert, ob die Beutetruhe zur Aufbewahrung von Items nicht nur in großen Städten, sondern an ausnahmslos jedem Schnellreisepunkt – also auch in kleineren Dörfern – zu finden sein sollte. Grund ist, dass sich viele Spieler*innen dadurch unnötige Laufwege und Teleports ersparen wollen.

Doch ist die Beutetruhe denn wirklich das Problem? Lese ich ein wenig zwischen den Zeilen, haben viele Fans absolut keine Lust, ihren aktuell nicht benötigten Loot und besonders, - nicht benötigte Edelsteine aufgrund des kleinen Inventars nach jeder Quest in die Truhe zu packen. In Akt 1 ist sie ausschließlich neben der Kommode in Kyovashad zu finden.

Edelsteine wandern aktuell ins Menü "Aurüstung" und nehmen viel Platz weg. Ein neuer Tab würde helfen.

Doch müsste ich nicht andauernd meine Edelsteine zur späteren Verarbeitung zwischenlagern, da sie im Inventar viel zu viel Platz einnehmen, bzw. das Inventar aktuell für meinen Geschmack zu klein ist - das “Problem” mit der Truhe wäre aus meiner Sicht wenn überhaupt nur noch ein klitzekleines.

Ein neuer Tab im Inventar muss her

Die Lösung wäre hier ganz einfach. Aktuell wandern Edelsteine unter "Ausrüstung" in den mit Abstand wichtigsten Bereich meines Inventars, in dem auch Rüstungsteile und Waffen verstaut werden.

Würde Blizzard jedoch, genau wie bei den Verbrauchsgegenständen, einen neuen Tab bzw. ein neues Inventar-Untermenü erstellen, in das die wertvollen Klunker automatisch wandern, müsste ich weit seltener meine Beutetruhe in Kyovashad aufsuchen. Es wäre zudem sinnvoll, die hölzernen Lootkisten ebenfalls auszulagern, da sie nur unnötig Platz im linken Rüstungsreiter des Inventars einnehmen.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Dass Blizzard die Beutetruhe an allen Schnellreiseorten platzieren wird, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Zum einen wäre das mit Blick auf die Vorgänger äußerst untypisch und zum anderen würde es den großen Städten ein wenig vom MMO-typischen Wuselfaktor nehmen, da sie an Relevanz verlieren würden.

Würde Blizzard jedoch einen neuen Inventar-Tab für Edelsteine erstellen, könnten wir deutlich länger looten und mehr Rüstungen und Waffen aufnehmen. Umständliche und auf Dauer nervige Wege hin zur Beutetruhe wären, wenn überhaupt, nur noch ein kleines Übel.

Doch wie seht ihr das, sollte Blizzard das Inventar noch ein wenig umkrempeln oder seid ihr mit dem jetzigen Stand voll zufrieden?