Diablo 4: Jäger Build - Das ist die beste Skillung

Die Jägerin vermischt frühere Klassen in sich.

Die einzig neue Klasse in Diablo 4 bringt einen interessanten Mix mit. Zum einen die Fallen und Nahkampfangriffe der Assassine aus Diablo 2, einige Bogenfähigkeiten der Amazone und etwas Schattenmagie der Dämonenjäger aus Diablo 3.

Daher kann es euch passieren, keine wirklich klare Linie für die Klasse zu erkennen. Doch mit nur wenigen Talenten und einem einzigen legendären Effekt, den ihr einfach bekommen könnt, verwandelt sich die Jäger-Klasse schon früh in ein Endgame-Monster.

Dank Schraubklinge zum Erfolg

Jäger*innen sind in einer recht einzigartigen Position, verglichen mit den anderen Klassen. Während die anderen in der Levelphase am Besten andere Skillungen nutzen als später im Endgame, können Jäger*innen sofort in die Vollen gehen. Dabei dreht sich alles um Schraubklinge, eine Kernfähigkeit, die ihr schon mit dem dritten Skillpunkt freischalten könnt und die dann bis Stufe 100 nicht mehr eure Skillleiste verlässt.

Jeder Angriff mit der Fähigkeit spießt Gegner auf und ihr verursacht etwas mehr Schaden am Feind. Die wirklich wichtige Eigenschaft ist allerdings der Bumerang-Effekt. Nach 1,5 Sekunden kehrt die Klinge zu euch zurück und durchschlägt alle Gegner in ihrem Weg. Aus diesem Effekt versuchen wir das Maximum rauszuholen.

Skillung im Detail

Bei den Basisfähigkeiten solltet ihr Belebender Schlag wählen. Die Fähigkeit gleicht die hohen Energiekosten von Schraubklinge aus und Fundamentaler Belebender Schlag stellt sicher, dass ihr Bosse ununterbrochen im Verwundbar-Status haltet.

Stürmt ihr mit Schraubklinge durch Gegner und habt dabei die Schatteninfusion aktiv explodiert alles in eurem Weg.

Skillt danach Schraubklinge bis zur Verbesserung Weiterentwickelte Schraubklinge. Damit reduzieren durchschlagene Gegner eure Abklingzeiten, was besonders für andere Fähigkeiten wichtig ist. Setzt wann immer ihr könnt einen Punkt in diese Fähigkeit, damit ihr Schaden mithält.

Mit dem Wendigkeit-Knoten fängt der Build dann an, richtig loszulegen. Skillt erst Preschen und dann Schattenschritt. Dank Preschen könnt ihr Distanz aufbauen, damit die Klingen von Schraubklinge möglichst viele Gegner treffen und Schattenschritt holt euch aus brenzlichen Situationen heraus, da ihr unaufhaltsam werdet und damit alle Arten von Kontrollverlusteffekten brecht. In beiden Fähigkeiten reicht ein Punkt. Verbessert sie dann wie ihr mögt.

Aus Täuschung braucht ihr eigentlich nichts. Wir empfehlen euch aber Giftfalle zu skillen, bis ihr den Infusionsknoten erreicht. Habt ihr genug Punkte, dann nehmt die Punkte aus Giftfalle wieder raus, steckt sie in andere Fähigkeiten und dann in Schatteninfusion. Hier alle Punkte ab sofort rein. Gegner, die mit einem Schatteneffekt sterben, explodieren und verursachen massiven Flächenschaden.

Spielstil

Bei Gruppen nutzt Kombopunkte, bei Bossen Inneres Auge. Dann habt ihr längere Phasen unendlicher Energie.

Mit spätestens Stufe 18 habt ihr dann alles, was ihr benötigt. Danach sieht jede Gegnergruppe relativ gleich aus:

Zieht möglichst viele Gegner zusammen.

Nutzt Schatteninfusion.

Schlagt auf einen Gegner mit Schraubklinge ein.

Stürmt durch die Gruppe mit Preschen

Schaut den Monstern beim Explodieren zu

Eure Abklingzeiten werden durch die Verbesserung von Schraubklinge so weit reduziert, dass ihr keine Probleme haben solltet, direkt zur nächsten Gruppe zu laufen. Besorgt euch unbedingt auch im zweiten Akt den Aspekt Klingentänzer. Damit umkreisen euch die Klingen noch eine Weile und fügen richtig viel Schaden zu, insbesondere bei Bossen, bei denen euch leider nichts anderes übrig bleibt als nur Schraubklinge zu spammen.

Nutzt passive Talente wie Ausnutzen, um euren Schaden nochmal einen Boost zu geben.

Im Endgame

Die hier vorgestellte Skillung wird nur stärker und selbst eine der besten Endgame-Builds des Spiels. Skillt als Ultimate den Schattenklon, um euren Schaden zu verdoppeln und erhöht euren Schaden mit passiven Fähigkeiten wie Ausnutzen, Schwung, Nachwirkung, Verschlingende Schatten und Waffenbeherschung. Ab dieser Stelle solltet ihr eine gute Idee davon haben, wie ihr die Skillung zu Ende führt.

