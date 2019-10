Diablo 4 geleakt - Werbung für Artbook macht vierten Teil offiziell

Diablo 4 wird von Fans auf der ganzen Welt sehnsüchtig erwartet, das Problem ist nur: Blizzard hat das Spiel bislang noch nicht offiziell angekündigt. Doch bis dahin wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern.

Denn wie eine Werbeanzeige für ein kommendes Diablo-Artbook verrät, wird Diablo 4 tatsächlich erscheinen. In der Anzeige heißt es:

"Mit über 500 Artworks aus Diablo, Diablo II, Diablo III und Diablo IV präsentiert dieses Buch zahlreiche bemerkenswerte Kunstwerke, die für das ikonische Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment kreiert wurden, das Generationen von Fans ewig währende Albträume beschert hat."

Auch wenn ein paar Restzweifel bleiben, kann das doch ein wenig als offizielle Bestätigung für den Titel gesehen werden. Denn das Artbook wurde nicht von irgendjemandem, sondern von Blizzards Lead Writer Robert Brooks erstellt.

Ankündigung auf der Blizzcon wahrscheinlich

Auch der geplante Release des Artbooks spricht für ein Diablo 4. Denn der soll am 3. November erfolgen, also erst NACH der Blizzcon, die am 1. und 2. November in Anaheim (USA) stattfindet. Und wenn wir jetzt tippen müssten, wäre eine Ankündigung von Diablo 4 dort am wahrscheinlichsten.

Zu Diablo 4 gibt es schon seit Jahren Gerüchte und Spekulationen, im Juni war beispielsweise bekannt geworden, dass Blizzard-Mitarbeiter den Titel "schon gesehen hätten". Jetzt scheint es endlich bald soweit zu sein.

Freut ihr euch auf Diablo 4?