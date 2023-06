'Oh!': Diablo 4-Fan wird bei Höllenflut mit 5 Legendarys überschüttet und ist komplett sprachlos

Mit so einem Item-Regen hat der Streamer wohl nicht gerechnet.

"Bitte, bitte ein Legendary... Oder vielleicht sogar mehr als eins?" Das denken wir uns jedes Mal, wenn wir in Diablo 4 Ereignisse bestreiten oder Bossen die Stirn bieten. Schließlich dreht sich alles um den besten Loot. Ein Streamer spricht den Wunsch laut aus und wird dann so fürstlich belohnt, dass ihm die Kinnlade herunterklappt.

Streamer staubt bei Höllenflut Legendarys ab

Ein witziger, aber auch beneidenswerter TikTok-Clip zeigt den Streamer CohhCarnage, während er ein Höllenflut-Ereignis (Helltide) absolviert und sich gerade seine Belohnung abholt. Er sagt laut:

Auf! Geb mir was Gutes! Geb mir was Gutes!

Dann beobachtet er mit kritischem Blick, wie sich die Truhe öffnet und die Items heraushüpfen. Als gleich fünf (sacred) Legendarys verheißungsvoll aufleuchten, entgleiten seine Gesichtszüge. Das Einzige, das ihm dazu noch einfällt ist: "Oh". Seine Katze, weitaus unbeeindruckter, putzt sich dabei hinter ihm in aller Ruhe.

Das sind Höllenflut-Ereignisse

Was genau bei den teuersten Truhen der Höllenflut-Ereignisse rausspringt, bleibt dem Zufall überlassen, aber fest steht: Sie lohnen sich so richtig! Sie gehören allerdings - genau wie Alptraumdungeons - zu den Endgame-Aktivitäten in Diablo 4. Ihr könnt sie ab Weltstufe 3 bestreiten und dafür müsst ihr erst mal die Kampagne sowie den finalen Dungeon abschließen.

Seid ihr bereits so weit, dann beginnen sie im Abstand von guten zwei Stunden und ihr habt dann jeweils eine Stunde Zeit, sie zu spielen. Sie sind auf der Karte mit einem Symbol und dem Vermerk "Die Höllenflut steigt" gekennzeichnet. Mit einem Blick auf diese äußerst praktische Vorhersage-Seite findet ihr die Events und ihre Uhrzeiten ganz einfach:

Bei den Ereignissen versucht ihr, innerhalb von einer Stunde so viele Gegner wie möglich zu töten, um Anomale Glut von ihnen zu ergattern. Diese Währung könnt ihr dann nutzen, um die Gequältes Geschenk-Kisten zu öffnen, die ihr im TikTok seht.

Je mehr Glut ihr erhalten habt, desto bessere Kisten könnt ihr damit öffnen. Die hier geöffnete Kiste war wahrscheinlich eine Kiste, die 175 Währungspunkte kostet. Diese liefern mit hoher Wahrscheinlichkeit legendäre Ausrüstung.

Aber es gibt zwei Punkte zu beachten: Sterbt ihr bei dem Ereignis, in dem euch harte Feinde entgegengeschleudert werden, verliert ihr die Hälfte der Glut. Außerdem müsst ihr sie noch während des Ereignisses einlösen, da sie sonst wieder auf Null zurückgesetzt wird. Sparen funktioniert also nicht.

Habt ihr selbst schon Höllenflut-Ereignisse absolviert? Welche Kiste habt ihr geöffnet und wurdet ihr auch so stark belohnt?