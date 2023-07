Diablo 4-Spieler setzt Level 100-Charakter zurück und muss mehrere Millionen blechen

Wie viel wird uns für das Zurücksetzen in Diablo 4 abgeknöpft?

Bereits im Vorfeld hat Blizzard versprochen, dass eine Neuverteilung von Fähigkeitspunkten nicht zum vollständigen Bankrott in Diablo 4 führen würde. Die Respec-Funktion soll das gesamte Spiel über zu einer erschwinglichen Summe verfügbar sein, sogar auf Level 100.

Ein Diablo 4-Fan hat nun das Experiment gewagt und sowohl seine Fähigkeitspunkte bei den Talenten als auch die Punkte im Paragon-Brett, das es ab Stufe 50 gibt, komplett zurückgesetzt. Doch die Fans stört dabei nicht unbedingt die Geldsumme, sondern ein ganz anderer Punkt.

Diablo 4: So viel kostet ein kompletter Neustart

Im Reddit-Forum zeigt Nutzer TSXWave, wie teuer es ist, all seine Paragon-Punkte zurückzusetzen. Er zeigt, dass es ihn pro Punkt 39.317 Gold kostet:

Wie teuer ist das Zurücksetzen aller Fähigkeiten? Dadurch, dass Spieler*innen dank Level, Ansehen und Lilith-Statuen auf 225 Paragon-Punkte kommen können, kostet das Zurücksetzen aller Paragon-Punkte rund 8,8 Millionen Gold.

Hinzu kommt das Zurücksetzen der Talente, dessen Goldbetrag wir beim Zurücksetzen direkt sehen. Auf Stufe 100 kostet das zusätzlich rund 4,4 Millionen Gold (via wowhead.com). Zusammen mit den Paragon-Punkten macht das eine stolze Summe von ca. 13,2 Millionen Gold.

Community stört sich an etwas anderem

In den Kommentaren schreiben viele User, dass die 9 Millionen Gold schnell zusammengefarmt seien. Sie sehen die Kosten für das Zurücksetzen der Punkte also nicht als großes Unterfangen an, für das sie lange sparen müssten.

Was ist das Problem? Viel nerviger sei es, dass die Paragon-Punkte nicht wie die Talente auf einen Schlag zurückgesetzt werden können, sondern mühsam in Einzelarbeit abgearbeitet werden müssen. Bei 225 Paragon-Punkten kann es so seine Zeit dauern, bis alle Punkte zurückgesetzt worden sind.

Doch einige User stören sich trotzdem an den hohen Kosten und haben deshalb sogar die Lust am Spielen verloren:

[…] Ich habe vor kurzem einige Ausrüstungsgegenstände verzaubert, wollte für Lilith respecen, konnte es aber nicht tun, weil die Respec-Kosten zu hoch waren. Außerdem hatte ich keine Zeit, um Dungeons für zwei Stunden oder was auch immer zu farmen. Am Ende habe ich einfach ein paar Tage lang nicht gespielt. Sowohl der Aufwand des Respecens als auch die Goldkosten halten mich aktiv davon ab, das Spiel zu spielen. Ich bin Stufe 100, ich will experimentieren und nicht endlos Gold farmen.

User VeraKorradin zufolge würde es rund eine Stunde in der Höllenflut dauern, bis das Geld durch das Sammeln und Verkaufen von Ausrüstung zusammen käme. Die Spieler*innen sehen deshalb nicht ein, nur für das Zurücksetzen der Fähigkeiten so viel Zeit zu investieren, wenn sie das Geld nicht haben.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Zurücksetzen der Fähigkeiten in Diablo 4?