Diablo 4 schenkt euch Charakter-Boost: Ihr könnt bald direkt auf Level 50 einsteigen und müsst keine Altäre mehr aufdecken

Der Welcome Back-Boost dient als Wiedereinstiegshilfe in Diablo 4.

Aktuell ist die sechste Season von Diablo 4 in vollem Gange. Ein neuer Campfire-Chat mit einigen der Entwickler hat jetzt mehr dazu verraten, was uns in den kommenden Wochen noch alles erwarten wird. Mit dabei waren nicht nur geplante Buffs für mehrere Klassen, sondern auch einige Boni für neue und wiederkehrende Fans.

Diablo 4-Boost schenkt euch effektiv einen Level 50-Charakter

Habt ihr vor Season 6 eine Weile nicht gespielt und wollt euch jetzt wieder in die Dämonenhorden stürzen, dürfte der sogenannte "Welcome Back-Boost" genau richtig für euch sein. Wie die Entwickler im Livestream erklärt haben, könnt ihr damit einen Charakter aus dem ewigen Realm direkt auf Level 50 boosten.

Damit ihr nicht alle Skillpunkte per Hand verteilen müsst, könnt ihr außerdem pro Klasse aus drei vorgegebenen Builds wählen und euch so direkt mit dem Charakter ins Endgame stürzen. Zusätzlich gibt es auch noch einen weiteren Bonus: Mit dem Boost werden nämlich auch alle 160 Lilith-Statuen automatisch aktiviert, wenn ihr das bislang noch nicht getan habt.

Das verschafft euch nicht nur einen ordentlichen EXP-Boost, sondern auch eine Menge Ansehenspunkte. Zusätzlich gelten die Boni für alle Charaktere. Für die alten Diablo-Hasen unter euch wird das wohl keinen großen Unterschied machen, aber besonders für Neulinge ist das ein netter Bonus.

2:25 Diablo 4 Vessel of Hatred: Neuer Trailer zeigt Story und Gameplay aus dem DLC

Autoplay

Nur beschränkter Einsatz: Der einzige Nachteil dieses Boosts ist, dass ihr ihn nur beschränkt einsetzen könnt. Besitzt ihr nur das Grundspiel von Diablo 4, könnt ihr genau einen Charakter auf diese Weise sofort aufleveln. Habt ihr zusätzlich die Erweiterung Vessel of Hatred, bekommt ihr immerhin einen zweiten Booster geschenkt.

Wann genau das Event mit dem Welcome Back-Booster live geht, haben die Entwickler noch nicht geteilt, wir dürften aber bald weitere Infos dazu bekommen.

Daneben steckten im Campfire-Chat natürlich auch noch eine Reihe weiterer Informationen. So erwartet uns demnächst wieder ein Mother's Blessing-Event und es wird einen kostenlosen Testzeitraum für Diablo 4 geben, in dem wir die Geistgeborener-Klasse auch außerhalb der Erweiterung ausprobieren können.

Außerdem erwarten uns Balance-Updates für die verschiedenen Klassen. Die wohl beste Nachricht dabei ist, dass der ziemlich mächtige Geistgeborene vor Season 7 nicht generft werden soll – stattdessen bekommen alle anderen Klassen Buffs, um mithalten zu können.