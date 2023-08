'Über eine Milliarde Schaden' - Die extrem mächtigen Barbaren-Builds sind zurück in Diablo 4 und Fans feiern es komplett

Da sind sie wieder, die Power-Barbar*innen!

Vor rund einem Monat haben wir von einem Barbaren-Build in Diablo 4 berichtet, das einen so großen Schadens-Output hat, dass wir erst einmal googeln mussten, wie die Zahl eigentlich heißt. Es waren über 35 Sextillionen.

Allerdings wurde die Klasse inzwischen stark generft, der extrem mächtige legendäre Aspekt "Aspect of Berserk Ripping" wurde erst mal entfernt und "repariert". Aber auch mit der jetzt neuen Version lassen sich ziemlich starke Builds bauen, bei der Uber Lilith nur noch dumm aus der Wäsche guckt.

Der Bleed Rupture Barb ist zurück und zerlegt die härtesten Bosse

Diablo 4-Experte Rob2628 demonstriert in einem Video, das passenderweise "ER IST ZURÜCK!" heißt, wie gut der neue Barbaren-Build selbst bei den härtesten Bossen funktioniert. Wir sehen, wie der Lebensbalken von Uber Lilith in kürzester Zeit einfach mal so komplett geleert wird.

Witzigerweise füllt er sich zwischenzeitlich ganz kurz wieder ein Stückchen, die Endgegnerin ist aber trotzdem schneller besiegt als wir gucken können. Der Diablo-Experte weiß selbst nicht genau, warum der Lebensbalken ab und an mal "hin und her wackelt" und meint, dass das Spiel womöglich selbst nicht begreifen kann, was da passiert.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie das aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So funktioniert der übermächtige Barbaren-Build

Der extreme Schaden kommt, wie eigentlich immer bei Diablo 4, durch klug genutzte Synergie-Effekte zusammen. Zum legendären Effekt kommt hier ein zornerfülltes Herz , also eines der Items, die in Season 1 neu hinzugefügt wurden.

Der Aspect of Berserk Ripping sorgt für Folgendes: Wann immer direkter Schaden im Berserker-Modus zugefügt wird, wird 20-30% vom Basisschaden, der zugefügt wird als zusätzlicher Blutungsschaden über 5 Sekunden ausgeteilt. (Das funktioniert aber nur bei Barbar*innen.)

Das Caged Heart of the Barber, das zornerfüllte Herz, hat den Effekt, dass kritische Schläge und der komplette folgende Schaden für 2-4 Sekunden vom Ziel absorbiert werden. Der Schaden sorgt außerdem danach für eine Explosion, die dem ursprünglichen Ziel, aber auch Feinden rund herum Schaden zufügt.

Das zählt dann wiederum als direkter Schaden, was wie oben beschrieben von Berserk Ripping in Blutungsschaden verwandelt wird. Das Barber-Herz absorbiert dann erneut und explodiert. Ihr versteht das Prinzip!

Community freut sich, bibbert aber auch schon

In den Kommentaren freuen sich User und bedanken sich für die Demonstration. Ein User schreibt beispielsweise:

Ich bin so glücklich, endlich zu sehen, dass Blutung funktioniert.

Eine andere Person schreibt sogar: "Mir diese Videos anzusehen, macht mir tatsächlich mehr Spaß als das Spiel zu spielen." Einige merken aber sofort das Übliche an: Sie äußern ihre Angst, dass Blizzard diese starken Builds sofort wieder nerfen wird. So schreibt ein User: "Mann, lass uns für einen verdammten Tag einen guten Barbaren-Build haben. Da kommen wieder Nerfs. Ich liebe und hasse dich, Rob."

Na, wie gefällt euch diese Demonstration und welche Barbaren-Builds spielt ihr?