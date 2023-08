'Es löscht alles auf dem Bildschirm aus': Diablo 4-Fans werten Fähigkeiten mehr als 20 Ränge auf und machen damit absurd viel Schaden

Von wegen bis Rang 5 – in Diablo 4 könnt ihr eure Skills viel weiter aufwerten.

Wer in Diablo 4 den perfekten Endgame-Build zusammenbauen will, braucht natürlich auch die richtigen Fähigkeiten. Allerdings könnt ihr sie allein mit Skillpunkten gerade mal bis maximal Rang 5 aufwerten – wer hier noch mehr rauskitzeln will, muss auf die richtige Ausrüstung setzen. Und einige Fans haben das bereits auf die Spitze getrieben.

Diablo 4-Fan setzt alles auf einen Skill

Auf Reddit hat ein Fan einen Screenshot seines Druiden-Builds geteilt, der ganze 15 Ränge in Gewittersturm gesteckt hat – und das mit beachtlichem Ergebnis. Jeder einzelne Angriff des Area of Effect-Skills verursacht zwischen 9.115 und 11.141 Schaden. Wird er aufgeladen, kann er mit einem Wirken bis zu sechs Mal zuschlagen.

Zum Vegleich: Auf Stufe 5 beträgt der multiplikative Schaden von Gewittersturm gerade Mal 56%, auf Rang 15 sind es dagegen satte 96%. Das macht den ohnehin schon nützlichen Skill fast schon absurd stark, zumindest gegen Gruppen an Feinden.

Um das zu bewerkstelligen, braucht es aber auch einiges an Ausrüstung. So hat der Fan sowohl Handschuhe als auch die Brustrüstung "Entzücken des wahnsinnigen Wolfes", die ihm jeweils +4 auf seine Fertigkeit gibt. Zusätzlich nutzt er den Sturmwandelnden Aspekt, der ebenfalls 2 Ränge spendiert, solange die Fähigkeit Hurrikan aktiv ist.

Das schränkt einen möglichen Build natürlich wieder stark ein, immerhin entfallen hier gleich drei Ausrüstungsgegenstände, um eine einzige Fähigkeit aufzuwerten. Immerhin ist es witzig zu sehen, was für absurde Kombinationen möglich sind.

Der maximale Skill-Rang liegt in Diablo 4 sogar noch höher

Auch wenn 15 Ränge schon ein klein wenig absurd wirken, geht sogar noch mehr, wie einige Fans beweisen. In den Kommentaren unter dem Post meldet sich ein Fan, der sogar 21 Ränge in die Barbarenfähigkeit Stahlgriff gesteckt hat.

Obwohl sich das laut seinen Angaben nicht wirklich gelohnt hat, da der Cooldown der Fähigkeit gerade mal von ursprünglich 11 Sekunden auf immerhin noch 6,2 Sekunden geschrumpft ist. Da hätte er seine Rüstungsplätze vermutlich besser einsetzen können.

Habt ihr gute Builds, in denen ihr alles auf eine Fähigkeit setzt?