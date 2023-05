'Völlig unspielbar' - Diablo 4-Fans beschweren sich, weil ihnen beim Zocken schlecht wird

Für manche Fans ist nicht etwa Lilith das größte Übel in Diablo 4, sondern die Kameraperspektive.

In den Betas kam Diablo 4 bei vielen Fans bislang extrem gut an. Trotzdem gab es natürlich einige Kritikpunkte, zuletzt etwa an den nutzlosen Schatzgoblins oder dem generften Totenbeschwörer, der bereits kurzerhand einen Buff erhalten hat.

Zu einem weiteren Punkt hat sich Blizzard bislang allerdings nicht geäußert: Viele Fans beschweren sich nämlich, dass ihnen beim Spielen übel wird und fordern Besserung.

Diablo 4-Fans fordern Zoom für die Kamera

Darum geht's: Auf Reddit und im Blizzard-Forum fordern mehrere Fans eine Option, um die Nähe der Kamera zur Spielfigur anzupassen. Die ist für viele nämlich zu nah am Spielgeschehen dran und löst bei ihnen Übelkeit aus. Selbst Spieler*innen, die normalerweise nicht unter der Reisekrankheit leiden, melden sich mit Symptomen zu Wort.

"In der jetzigen Form bekomme ich Bewegungsübelkeit und Migräne davon. Komplett unspielbar, ich werde das Spiel nicht kaufen, bis das gefixt ist.", schreibt etwa User Nefarious im Blizzard-Forum.

Die nahe Kamera-Perspektive bringe auch andere Nachteile mit sich, so passen manche Bosse wie Ashava kaum auf den Bildschirm und Fernkampf-Klassen können ihre Stärken nicht komplett ausspielen. Entsprechend bekommen Spieler*innen mit einem Ultrawide-TV auch einen klaren spielerischen Vorteil:

Dabei wäre die Lösung verhältnismäßig simpel, immerhin wünschen sich viele Fans einfach nur die Option, per Hand in den Einstellungen den Zoom individuell einzustellen. Schon jetzt wechselt der automatisch zwischen Städten und Bereichen der offenen Spielwelt. Auch ist es möglich beispielsweise via Emote-Rad auf Konsole eine zweite Zoom-Stufe auszuwählen oder auf PC via Mausrad näher ans Spielgeschehen zu rücken. Große Freiheiten was den Zoom angeht gibt es jedoch bislang nicht.

Es bleibt also zu hoffen, dass Blizzard bis zum Release diese Funktion neben den zahlreichen anderen Accessibility-Funktionen noch einbaut.

Schneller Fix dank Optionen

Immerhin gibt es einen vorläufigen Fix, der manchen Fans mit Übelkeit schon geholfen hat. Im Barrierefreiheits-Reiter bei den Optionen lassen sich nämlich einige Effekte ausschalten, die für die Symptome mitverantwortlich sind: So könnt ihr das Bildschirm-Wackeln und das kurze Aufblitzen, wenn ein Charakter Schaden nimmt, komplett abschalten und dafür stroboskopische Effekte reduzieren.

Habt ihr auch Probleme mit der Kamera in Diablo 4?