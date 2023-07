Diablo 4-Fan quengelt über den tiefen Ausschnitt des Zauberers und ich installiere allein dafür das Spiel

Nicht jeder Fan mag die Outfits in Diablo 4 - aber für andere sind sie ein Highlight.

Wer genug Action-RPGs gespielt hat, der weiß, worum es dabei eigentlich geht: Fashion! Okay, zugegeben: Es gibt auch noch andere Gründe, um Souls-Spiele, die Monster Hunter-Reihe oder zuletzt eben Diablo 4 zu spielen. Da wir in diesen Titeln aber so viel Zeit mit unserem Charakter verbringen, ist es natürlich am schönsten, wenn wir ihn oder sie auch gerne ansehen.

Einigen Diablo-Fans geht es mit ihren Zauberern aber gerade wohl nicht so. Stattdessen beschweren sie sich darüber, dass die Rüstungen nicht "männlich" genug seien. Aber besonders diese Outfits sind für mich ein Grund, endlich mit dem Spielen anzufangen.

'Hör auf, du siehst fabelhaft aus!' – Diablo 4-Fans streiten über den freizügigen Zauberer

In einem Reddit-Thread hat ein Fan seinen Unmut über die Outfits des männlichen Zauberers kundgetan. Dieser Person nach fehle es an "männlichen" Outfits. Der Störfaktor? Der Ausschnitt des Zauberers, der ein wenig tiefer auf die Brust schauen lässt.

Der Kritikpunkt von spärlich bekleideten Videospiel-Charakteren ist natürlich nicht neu – nur dass es besonders in der Vergangenheit dabei primär um weibliche Charaktere ging. Auch wenn sich über Geschmack bekanntlich nicht streiten lässt:

Ich zumindest finde die Zauberer-Outfits großartig und das gerade weil es hier nicht die klischeehafte Trennung zwischen freizügigen weiblichen und voll bekleideten männlichen Charakteren gibt. Wenn ich ein wenig Spaß mit den Outfits haben kann – umso besser!

Wer aber wirklich bei seinem Charakter nicht so viel Haut sehen möchte, kann ohnehin auf das Transmog-System ausweichen – damit könnt ihr das Aussehen eures Outfits verändern, ohne die Werte der angelegten Rüstung zu beeinflussen. Und ja, dabei könnt ihr auch hochgeschlossene Outfits finden.

Das sagen die Fans: Viele Fans scheinen von der Beschwerde eher belustigt zu sein und geben neckische Antworten wie "Hör auf, du siehst fabelhaft aus!" oder das in der queeren und Drag Queen-Community verbreitete "Yaas! Slay Queen!" Manche beklagen auch, dass es allgemein zu wenige Outfits für den Zauberer gebe.

Andere Fans teilen Bilder ihres eigenen Zauberers und fordern dazu auf, die sichtbare Brust zu akzeptieren. User cadburydream ergänzt etwa scherzhaft: "Echte Männer fühlen sich in allem, was sie tragen, gut. Das Blut der Verdammten, in dem wir baden, ist die wahre Fashion."