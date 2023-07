'Das Schlimmste, was sie dem Spiel antun können' - Diablo 4-Fans sind wegen Patch 1.1 stinksauer

Diablo 4-Fans sind bei vielen Änderungen entttäuscht bis wütend.

Mit Patch 1.1 hat Diablo 4 sein bislang größtes Update bekommen, das den Start von Season 1 einläuten soll. Darin stecken auch zahlreiche Änderungen beim Balancing, die bei den Fans nicht gerade auf Gegenliebe stoßen. Auch das Entwicklerteam hat sich bereits zu den Reaktionen geäußert.

'Patch Notes in einem Satz: Get fucked!': Diablo 4-Fans machen ihrem Ärger Luft

Der über 6000-Wörter umfassende Patch bringt einiges an Neuerungen ins Spiel. Darunter auch sechs komplett neue Uniques und sieben legendäre Aspekte. Es sind aber vor allem die Nerfs in verschiedenen Bereichen, die viele Fans alles andere als gutheißen.

Unter anderem Auf Reddit machen sie ihrem Ärger Luft und beschweren sich darüber, dass die Änderungen ihnen den Spielspaß nehmen. "Patch 1.1 verlangsamt effektiv jeden einzelnen Teil des Spiels", lautet etwa der Titel eines Threads.

Das sind einige der Hauptkritikpunkte:

Besonders die Nerfs bei Affixen für Gegenstände stehen hier in der Kritik. So wurden etwa Abklingzeitreduktion um 30%, kritischer Trefferschaden um 17% und Verwundbarkeitsschaden um ganze 40% reduziert.

stehen hier in der Kritik. So wurden etwa Abklingzeitreduktion um 30%, kritischer Trefferschaden um 17% und Verwundbarkeitsschaden um ganze 40% reduziert. Auch für das Töten von Gegnern mit höherem Level gibt es jetzt deutlich weniger Erfahrungspunkte und Höllenfluten fühlen sich langsamer an , da die Kosten für Truhen deutlich erhöht wurden.

, da die Kosten für Truhen deutlich erhöht wurden. Zauberer sind noch immer zu schwach und wurden sogar zusätzlich generft, sodass ihre Fähigkeiten weniger kritischen Schaden verursachen.

Auch in den Kommentaren wird der Unmut vieler Fans deutlich. "Das Spiel wird 2028 großartig sein, wenn sie endlich gemerkt haben, dass wir gerne Spaß haben", beschwert sich etwa ein sarkastischer Kommentar.

"Ich kann beim besten Willen den Prozess hinter dieser Entscheidung nicht verstehen.", schreibt ein anderer, "Das fühlt sich ehrlich an, als hätten sie absichtlich gesagt 'Was ist das Schlimmste, was wir dem Spiel antun können', die Waffe auf ihren Fuß gerichtet und abgefeuert."

Blizzard meldet sich zu Wort

Die Kritik ist offensichtlich auch bereits bei Blizzard angekommen. Global Community Development Director Adam Fletcher hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet, um die aufgeheizten Gemüter zu beruhigen.

"Wir haben das Feedback der Spieler zu einigen der Änderungen in 1.1.0 für Diablo 4 gehört. Wir setzen uns am Freitag zu einem Campfire Chat zusammen, um mehr darüber zu reden."

Wann genau dieses Gespräch stattfindet, wird noch bekannt gegeben. Ob die aufgebrachten Fans damit beruhigt werden können, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Es gibt auch positive Neuerungen

Neben all den negativen Stimmen gibt es aber auch einige positive Neuerungen im Patch, die Fans ebenfalls auf Reddit zusammengesammelt haben.

So gibt es seit dem Patch etwa ein Maximallevel für Heilige und Vermachte Gegenstände und Alptraumdungeons haben eine verbesserte Chance, seltenes Loot zu droppen. Außerdem sind die entdeckten Altäre von Lilith und die Karte jetzt Accountübergreifend freigeschaltet. Auch einige schwächere Fähigkeiten haben einen Bugff erhalten.

Wie ein Fan außerdem mit einer reichlichen Portion Sarkasmus anmerkt, wurde ein Fehler behoben, durch den Meshifs Kamel keine Geräusche von sich gegeben hat. Man kann den kontroversen Patch also auch mit reichlich Augenzwinkern betrachten.

Was haltet ihr vom neuen Update?