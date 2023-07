Diablo 4-Spieler wollen perfekten Item-Reroll und diese Unsummen haben sie ausgegeben

Wer in Diablo 4 das perfekte Item mit allem Drum und Dran will, muss für Rerolls durchaus tief in die Tasche greifen. Aber wo die eigene Kosten-Schmerzgrenze liegt, ist natürlich unterschiedlich.