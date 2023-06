Diablo 4: Alle Wegpunkte - Wir zeigen euch die Schnellreisepunkte auf der Map

Wir helfen euch, in Santkuario mittels Wegpunkten schneller von einem Ort zum anderen zu reisen.

Sanktuario, die Spielwelt von Diablo 4, ist geradezu gigantisch. Zum ersten Mal in der Reihe bereisen wir eine komplett offene, zusammenhängende Map. Im Verlauf der Story bekommen wir zwar irgendwann ein Reittier, aber bis das passiert, ist erst mal Fußmarsch quer über die Karte angesagt.

Gerade dann sind die Wegpunkte, zwischen den wir schnellreisen können, richtig praktisch. Wir helfen euch, alle ausfindig zu machen.

Das sind alle Wegpunkte auf der Diablo 4-Map

Die Wegpunkte erkennen wir auf der Karte durch ein blaues, verschlungenes Symbol. Wir schalten sie auf unserer Reise quer durch Sanktuario frei, beispielsweise wenn wir Städte erkunden oder Festungen freikämpfen.

Unsere polnischen Kolleg*innen von GamePressure haben eine wunderbare interaktive Map erstellt, auf der ihr euch sämtliche Sammelgegenstände anzeigen lassen könnt. Hier haben wir bereits die Wegpunkte für euch ausgewählt:

Auch die Altäre von Lilith überall in Sanktuario ausfindig zu machen, lohnt sich richtig. Dafür werdet ihr nämlich unter anderem mit permanenten Boni belohnt, die sich sogar auf eure späteren Charaktere übertragen, sodass ihr es mit diesen leichter habt. Hier helfen wir euch, alle zu finden:

Diablo 4 ist am 2. Juni in den Early Access gestartet, seit dem 6. Juni dürfen endlich alle zocken. Wir lassen euch dabei natürlich nicht allein, sondern haben auf GamePro.de jede Menge Guides zusammengetragen, die euch das Abenteuer erleichtern.

So erfahrt ihr beispielsweise, wann ihr endlich euer Mount bekommt, was ihr beim Koop beachten müsst und bekommt Build-Tipps für die unterschiedlichen Klassen. Zusätzlich erklären wir euch auch, wie ihr an die Raunenden Obolusse kommt und wie ihr damit (im besten Fall) legendäre Ausrüstung bekommt. Ihr findet sie in unserer Guide-Sektion (unter "Artikel").

Habt ihr einen Schnellereisepunkt in einem bestimmten Gebiet gesucht? Was haltet ihr von der riesigen offenen Spielwelt und der Reisefunktion?