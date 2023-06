Diablo 4: Alle Altäre von Lilith, wir zeigen euch die Fundorte

Wir verraten euch die Standorte aller Statuen.

In der gigantischen offenen Spielwelt von Diablo 4 gibt es unheimlich viel zu entdecken. Zu den Dingen, die fürs Dämonen schnetzeln wirklich nützlich sind, gehören die Altäre von Lilith. Diese Statuen sind aber überall auf der Map verstreut und teilweise gar nicht so leicht zu finden. Wir verraten euch, warum es sich trotzdem lohnt, nach ihnen Ausschau zu halten und zeigen euch auf der interaktiven Karte, wo ihr nach ihnen suchen müsst.

Altäre von Lilith finden - Das bringen sie euch

Bei den Altären von Lilith handelt es sich nicht einfach nur um eine Sammelaufgabe. Findet ihr eine dieser Statuen der Dämonin werdet ihr mit Erfahrung, Gold und Ansehenspunkten belohnt und könnt mehr Raunende Obolusse tragen.

Das ist aber noch nicht alles: Ihr bekommt für das Finden sogar dauerhafte Attributs-Boni, wie zum Beispiel einen Stärke-Bonus. Und so sehen die Altäre aus:

Es handelt sich um diese rot leuchtenden Statuen in der Spielwelt.

Die Boni gelten nicht nur für euren aktuellen Charakter: Die Boni werden auf künftige Charaktere desselben Accounts übertragen. Findet ihr richtig viele Lilith-Statuen, dann arbeitet ihr damit auch schon für eure späteren Spieldurchläufe vor.

Unsere polnischen Kolleg*innen von GamePressure haben eine wunderbare interaktive Map erstellt, auf der ihr euch sämtliche Sammelgegenstände anzeigen lassen könnt. Hier haben wir bereits die Altäre von Lilith für euch ausgewählt:

