Diablo 4: 'Habe 5 Runs zum Testen gemacht, droppt immer mindestens ein Level 800-Item': Fans sind begeistert von Season Boss-Drops

Diablo 4-Fans sind begeistert vom Boss-Loot.

Die Jagd nach den besten Diablo 4-Items hat sich inzwischen vom Eternal Realm auf die Season ausgeweitet. Die erste Saison ist am 20. Juli gestartet und bringt neue Spielmechaniken, frischen Loot und auch einen Boss namens Varshan mit. Der rentiert sich so richtig, wenn ihr mächtige Ausrüstung in die Finger bekommen wollt.

Wer 'mächtiger Loot' sagt, muss auch 'Varshan' sagen

Diablo 4-Fans auf Reddit und YouTube sind begeistert von den Belohnungen, die es für den neuen Season Endgegner gibt. Varshan lässt beim Tod tatsächlich Level 800-Items fallen, also Ausrüstung, die in Sachen Gegenstandsmacht wirklich ganz oben steht - zumindest, wenn ihr ihn auf Weltstufe 4 bezwingt.

Nach dieser Entdeckung haben einige Spieler*innen Testläufe gestartet und ausprobiert, ob der Boss immer derart spendabel ist. Reddit-User Dusaboro schreibt daraufhin beispielsweise:

Bei Uber Varshan [ist Level] 800[-Ausrüstung] garantiert Habe fünf Runs gemacht, u m zu testen und er droppt immer mindestens ein 800-Item (habe bis zu 5 bekommen). [...]

Auch ein weiterer Reddit-User zeigt sich verblüfft vom fantastischen Loot und schreibt in einem eigenen Beitrag:

800 Gegenstandsmacht Heilige Legendary-Drops? Hatte gerade einen Drop, nachdem ich Varshan auf Weltstufe 4 getötet habe, ist das ein Bug? Ich habe noch nie heilig mit 800 Gegenstandsmacht gesehen. [...]

Ihr könnt den Boss für richtig starken Loot farmen

Den Boss zu farmen, ist aktuell die effektivste Methode, in der Season an richtig starke Items zu kommen. Ihr habt bei Varshan auf World Tier 4 auch gute Chancen, Uniques zu ergattern.

In unserem Guide erfahrt ihr alles, was ihr über das Farmen des Endgegners wissen müsst:

In diesem YouTube-Video zeigt eine Person, wie das Farmen geht und lässt euch einen Blick auf die Loot-Drops werfen:

Auf Weltstufe 4 hat Varshan Level 80. Auf World Tier 3 nur Level 60. Bevor ihr ihn auf den höheren Weltstufen farmen könnt, begegnet ihr ihm außerdem schon mal am Ende der Season-Story. Neben der Freude über die starken Items, gibt es aktuell aber auch viel Frust und Ärger. Dafür sorgen die Nerfs, die im Zuge der Season vorgenommen wurden.

Habt ihr euch schon an Varshan versucht? Und was war ganz allgemein in Diablo 4 euer bestes Item bisher?