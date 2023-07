Diablo 4 - Der beste Farming-Spot aus Season 1: So staubt ihr garantiert 800er-Items von Varshan ab

Nie war es einfacher in Diablo 4 das Best in Slot Gear zu sammeln, als in Season 1 .

In Season 1 von Diablo 4 hat Blizzard mit den 32 boshaften Herzen einige Builds ganz schön auf den Kopf gestellt. Aber auch das Farmen von Items wird durch sie um einiges einfacher. Denn die Quelle der Herzen, das Echo von Varshan, stellt sich als echte Loot-Pinata heraus. Hier bekommt ihr garantiert Items mit einer Gegenstandsmacht von 800 und könnt auch noch mächtige Uniques und mehr ergattern - und das immer wieder.

Das Echo von Varshan beschwören

Um den Boss überhaupt beschwören zu können, müsst ihr erst die saisonale Questreihe beenden. Wenn ihr einen neuen saisonalen Charakter erstellt, dann werdet ihr direkt auf sie stoßen. Am Ende der Reihe gibt euch Cormond einen Ansucher von Varshan. Das Item ist die einzige Möglichkeit, um das Echo zu beschwören. Zusätzlich müsst ihr noch einen Beschwörungsort finden.

Am Ende von Tunneln der Boshaftigkeit, den neuen Dungeons von Season 1, warten große Herzen auf euch, die ihr mit einem Ansucher aktivieren könnt, um einen Boss zu beschwören. Das funktioniert mit den normalen Ansuchern, die ihr von Anfang an herstellen könnt. Mit einer geringen Chance findet ihr aber stattdessen eine Beschwörungskammer für das Echo von Varshan. Das ist zwar zufällig, aber Spieler*innen berichten, dass die Chance im Tunnel der Trockensteppe um einiges höher ist.

Besiegt ihr Varshan, dann bekommt ihr nicht nur besonders starke Herzen, sondern auch einiges an Loot. Zusätzlich droppt er bei seinem ersten Kill ein Rezept für einen weiteren Ansucher.

Im Endgame Varshan farmen und beste Ausrüstung sichern

Mit dem übler Ansucher von Varshan könnt ihr ihn auch in Weltenstufe 3 beschwören. Das solltet ihr auch so schnell wie möglich tun, denn dann erhaltet ihr von dem Boss den gepeinigten Ansucher von Varshan. Damit könnt ihr den Boss dann auf Weltenstufe 4 beschwören:

Echo von Varshan (Weltstufe 1 oder 2) : Level 50, droppt Rezept für “übler Ansucher von Varshan”

: Level 50, droppt Rezept für “übler Ansucher von Varshan” Echo von Varshan (Weltstufe 3) : Level 60, droppt Rezept für „gepeinigter Ansucher von Varshan“

: Level 60, droppt Rezept für „gepeinigter Ansucher von Varshan“ Echo von Varshan (Weltstufe 4): Level 80

Der Kampf gegen Varshan ist nicht einfach. Auf Weltenstufe 4 zählt er als Uber-Boss.

Der gepeinigte Ansucher braucht einiges an Materialien. Darunter auch Siegelpulver, das ihr vornehmlich in Alptraumdungeons bekommt, oder durch das Zerstören von Siegeln, die ihr nicht spielen möchtet.

Der beste Loot-Farm des Spiels: Die Ausgabe lohnt sich aber. Denn Varshan auf Weltenstufe 4 ist eure beste Quelle für mächtige Ausrüstung in Season 4. Denn alle Items, die er droppt, sind garantiert auf Gegenstandsstufe 800.

Das ist sehr nah am maximal möglichen Itemlevel und hat die höchste Stufe, was die Rolls auf Ausrüstung angeht. Die Werte sind sogar so gut, dass normale, heilige und Ahnengegenstände fast gleichwertig sind. Noch nie konntet ihr einfacher eure Best in Slot Items farmen als jetzt und sie mit passenden Aspekten versehen.

Wechselt zwischen Altraumdungeons und Varshan

Für maximale Effizienz solltet ihr einige Alptraumdungeons spielen und unnötige Siegel zerstören. Zerstört auch alle Herzen, die ihr nicht gebrauchen könnt. Habt ihr genug Materialien zusammen, dann stellt direkt mehrere Ansucher her und begebt euch in die Trockensteppe. Macht dann dort so lange Varshan-Runs, bis euch die Materialien ausgehen und kehrt in die Alptraumdungeons zurück.

So kommt ihr durch Varshan an die besten Herzen und Ausrüstung und die Alptraumdungeons versorgen euch mit den passenden Aspekten.

