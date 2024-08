Diablo 4: Season 5 startet mit Bug, der euch einen Vorteil verschafft – und Blizzard wird ihn nicht entfernen

Aktuell könnt ihr eure Tempering-Rezepte von der letzten Season behalten und Blizzard wird nichts dagegen tun.

Am 6. August 2024 um 19 Uhr hat die "Saison der Höllenhorden" offiziell begonnen. Die namensgebenden Höllenhorden bestimmen die fünfte Season von Diablo 4. Um womöglich etwas über das Verschwinden von Mephisto zu erfahren, müsst ihr euch gegen Scharen von Höllenwesen wehren, bis ihr auf den Grausamen Rat stoßt – zum Glück gibt es einen Bug, der den Grind bis dahin deutlich vereinfacht.

Das ist der Bug, der den Grind in Season 5 vereinfacht

Konkret geht es darum, dass ein Bug aktuell dafür sorgt, dass Diablo-4-Spieler*innen ihre Tempering-Rezepte von der letzten Season verwenden können. Tempering (Härtung) ist eine von zwei neuen Crafting-Mechaniken, mit denen ihr starke Items bauen und sie obendrein noch verbessern könnt. Während ihr mit Tempering euren Items neue Affixe hinzufügt, wertet ihr mit Masterworking (Vollendung) die Werte eurer Affixe auf.

Klingt ziemlich praktisch, oder? Da ist es auch kein Wunder, dass mithilfe der Tempering-Rezepte das Leveln in Season 5 viel einfacher und schneller vonstattengeht.

Der Bug wird aus Season 5 nicht entfernt

Wenn eure Alarmglocken klingeln, weil ihr noch nicht vom Bug profitieren konntet, dann können wir an der Stelle Entwarnung geben: Die Entwickler*innen haben bereits davon erfahren und planen nicht, etwas dagegen zu unternehmen.

Zumindest für Season 5, denn danach sollen eure Tempering-Rezepte, wie ursprünglich gedacht, mit jedem neuen Season-Beginn gelöscht werden. Die Informationen dazu kommen vom Community Director von Diablo 4, Adam Fletcher, der sich auf X wie folgt dazu äußert:

In diesem Trailer könnt ihr sehen, was euch abseits des überaus praktischen Bugs in Season 5 von Diablo 4 erwartet:

9:25 Diablo 4: Das erwartet euch in Season 5

Neben einer Season mit vereinfachtem Grind erwartet euch in Zukunft aber auch mit Vessel of Hatred die erste Erweiterung von Diablo 4, für die ihr anders als bei den saisonalen Inhalten nochmals ins Portemonnaie greifen müsst.

Dafür bietet euch der DLC aber auch einige neue Inhalte, wie die komplett neue Klasse der Geistergeborenen oder die Region Nahantu im Dschungel Sanktuarios. Die Erweiterung erscheint am 8. Oktober 2024.

Habt ihr schon von euren alten Tempering-Rezepten profitieren können?