Diablo 4 Season 5 - Release, neuer Modus, neue Uniques und alle weiteren Infos zum Season-Start

Diablo 4-Oberbösewichtin Lilith bekommt in Season 5 Unterstützung von noch mehr Höllenscharen.

Diablo 4-Fans können sich auf eine neue Season freuen, die demnächst an den Start geht. Die öffentlichen Testserver haben ihre Pforten bereits geöffnet und zeigen dementsprechend schon einiges von dem, was uns mit der nächsten Saison erwartet. Hier findet ihr einen Überblick zu den angekündigten Inhalten.

Season 5 bringt in Diablo 4 einen neuen Modus, neue Items und vieles mehr

Wann startert Season 5? Es dauert nicht mehr allzu lange. Season 4 endet am 6. August und direkt im Anschluss dürfte Season 5 losgehen. Normalerweise beginnt eine neue Season stets abends, wir gehen ungefähr von 19 Uhr aus.

Wie lange dauert Season 5? Nicht so lange wie die anderen Seasons. Schon am 8. Oktober erscheint nämlich die große DLC-Erweiterung Vessel of Hatred, und mit der geht dann auch direkt schon Season 6 los.

A propos Vessel of Hatred:

3:42 Diablo 4: Vessel of Hatred zeigt das komplette Intro und es ist verstörend

Das steckt in Season 5:

Eine ganze Menge. Angekündigt wurden zum Beispiel schon ein Roguelite-artiger Modus namens Infernal Hordes, eine komplett neue Questreihe und mehrere neue Endgame-Bossgegner. Die werden dann allerdings nicht mehr über Alptraum-Siegel, sondern Mats beschwört. Dank der PTR (Public Test Realm) wissen wir jetzt aber sogar noch mehr.

Neue Uniques:

In Diablo 4 Season 5 wird es jede Menge neue einzigartige Gegenstände geben, insgesamt sollen es laut den Entwickler*innen 50 Stück sein. Dabei werden einige klassenspezifisch ausfallen, manche aber auch nicht. Dank Wowhead und den Testservern kennen wir jetzt schon die folgenden neuen Uniques:

Neue, allgemeine Uniques

Crown of Lucian (Helm)

Endurant Faith (Handschuhe)

Locran's Talisman (Amulett)

Rakanoth'a Wake (Stiefel)

Shard of Verathiel (Schwert)

Neue Barbaren-Uniques

Unbroken Chain (Amulett)

The Third Blade (Schwert)

Neue Druiden-Uniques

Bjornfang's Tusks (Handschuhe)

The Basilisk (Stab)

Neue Rogue-Uniques

Shroud of Khanduras (Brustpanzer)

The Umbracrux (Dolch)

Neue Zauberer-Uniques

Axial Conduit (Hosen)

Vox Omnium (Stab)

Neue Necromancer-Uniques

Path of Trag'Oul (Stiefel)

The Mortacrux (Dolch)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neue Consumables:

Gleich vier neue Consumables könnt ihr euch in Season 5 von Diablo 4 hinter die Binde kippen. Diese vier hier sind allerdings wohl ganz speziell auf den neuen Infernal Hordes-Modus gemünzt, es soll aber auch Rezepte für die Consumables geben. Wir können uns also offenbar auch selbst welche zusammenbrauen.

Antipathy : Erhöht die Widerstandsfähigkeit der Spieler*innen

: Erhöht die Widerstandsfähigkeit der Spieler*innen Blackblood : Erhöht einen zufälligen Kern-Wert

: Erhöht einen zufälligen Kern-Wert Vitriol : Erhöht Schaden im Lauf der Zeit

: Erhöht Schaden im Lauf der Zeit Triune Anointment Cache ist ein Paket, das Consumables, seltene Ausrüstung und Crafting-Materialien enthält.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neue Accessibility-Features:

Diablo 4 bekommt mit Season 5 auch drei neue Optionen, die euch das Leben erleichtern und dabei helfen, euch in der Welt des Spiels besser zurecht zu finden (via: CanIPlayThat).

Auto-Pin : Damit könnt ihr automatisch die aktuelle Quest oder Aufgabe markieren lassen, so dass euer Ziel auf der Karte und Mini-Map angezeigt wird, sowie der Weg dorthin,

: Damit könnt ihr automatisch die aktuelle Quest oder Aufgabe markieren lassen, so dass euer Ziel auf der Karte und Mini-Map angezeigt wird, sowie der Weg dorthin, Kompass: Um eure Spielfigur herum erscheint eine Art Kompass, die euch immer genau anzeigt, in welche Richtung ihr euch bewegen müsst. Funktioniert natürlich besonders gut in Kombination mit Auto-Pin.

Um eure Spielfigur herum erscheint eine Art Kompass, die euch immer genau anzeigt, in welche Richtung ihr euch bewegen müsst. Funktioniert natürlich besonders gut in Kombination mit Auto-Pin. Audio-Navigations-Assistenz: Dieses Feature hilft euch mit akustischen Signalen, die richtige Richtung zu finden, in die ihr euch bewegen solltet. Besonders mit der Nutzung von Kopfhörern soll das Ganze hervorragend klappen.

Was bringt Vessel of Hatred? Die große DLC-Erweiterung für Diablo 4 wirft ebenfalls schon ihre Schatten voraus. Unter anderem steht uns eine komplett neue Klasse ins Haus, die es so noch nie in irgendeinem Diablo-Spiel gegeben hat. Aber auch eine neue Region soll ins Spiel kommen und allem Anschein nach dreht sich das Vessel of Hatred-Addon vor allem um Mephisto, einen alten Bekannten.

Wie findet ihr den Ausblick auf Season 5? Freut ihr euch drauf, oder seid ihr eher schon heiß auf den DLC und Season 6?